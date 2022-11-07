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Тематическая подсветка к Всемирному дню телевидения появится на нижегородской телебашне 21 ноября. Об этом сообщили в нижегородском филиале РТРС.
Согласно информации, с 20:00 до 00:00 световое панно окрасится в цвета настроечной таблицы. Также на башне будет транслироваться изображение "бегущей радиоволны" и поздравление с праздником.
Как рассказал и.о. директора Нижегородского филиала РТРС Илья Прыгунов, сейчас принимать многопрограммное телерадиовещание в цифровом формате могут более 98% нижегородцев, а трансляцию в Нижегородской области осуществляют 43 радиотелевизионные станции.
Напомним, что к 65-летию нижегородского фиала РТРС телебашня была модернизирована.
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