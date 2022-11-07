Тематическая подсветка к Всемирному дню телевидения появится на Нижегородской телебашне 21 ноября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Тематическая подсветка к Всемирному дню телевидения появится на нижегородской телебашне 21 ноября. Об этом сообщили в нижегородском филиале РТРС.

Согласно информации, с 20:00 до 00:00 световое панно окрасится в цвета настроечной таблицы. Также на башне будет транслироваться изображение "бегущей радиоволны" и поздравление с праздником.

Как рассказал и.о. директора Нижегородского филиала РТРС Илья Прыгунов, сейчас принимать многопрограммное телерадиовещание в цифровом формате могут более 98% нижегородцев, а трансляцию в Нижегородской области осуществляют 43 радиотелевизионные станции.

Напомним, что к 65-летию нижегородского фиала РТРС телебашня была модернизирована.