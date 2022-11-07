Комплексное благоустройство двора на улице Рябцева завершилось в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Комплексное благоустройство двора в границах домов №34 по улице Рябцева и №14 и 16 на улице Давыдова завершилось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Московского района.

Согласно информации, во дворе в рамках проекта "Вам решать!" была установлена детская площадка с резиновым покрытием, игровой комплекс, качели и карусели.

Также по программе "Формирование комфортной городской среды" было уложено почти 4 тысячи кв. м дорог, оборудованы парковочные места, подъезд к контейнерной площадке, тротуары, установлены ограждения, скамейки и урны.

Как отметила исполнительный директор ДУК Московского района Екатерина Спирина, работы проводить с учетом пожеланий жильцов. Так, с ними было согласовано оборудование парковочных мест.

Ранее сообщалось, что благоустройство Верхне-Волжской набережной завершено в Нижнем Новгороде.