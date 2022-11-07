Частичная мобилизация в Нижегородской области завершена
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
21 ноября 2022 16:21  [0] Акция "Безопасная поездка" стартовала на дорогах Нижнего Новгорода
21 ноября 2022 16:20  [7] Нижегородский ресурсный центр "Олимпиец" стал одним из лучших в России
21 ноября 2022 15:49  [99] Мокрый снег и гололёд прогнозируются в Нижегородской области 22 ноября
21 ноября 2022 15:26  [80] Число нарушений ПДД на переездах Горьковской железной дороги за 10 месяцев снизилось почти на 25%
21 ноября 2022 15:12  [109] Главную новогоднюю ель начали устанавливать в Нижнем Новгороде
21 ноября 2022 14:49  [97] Комплексное благоустройство двора на улице Рябцева завершилось в Нижнем Новгороде
21 ноября 2022 14:40  [98] Перерасчёт платы за вывоз ТКО введут для россиян-отпускников
21 ноября 2022 14:06  [132] Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на проспекте Гагарина 22-24 ноября
21 ноября 2022 13:58  [109] Участники "Большой перемены" совершили экскурсию по Нижнему Новгороду
21 ноября 2022 13:52  [110] Ремонт в поврежденной при пожаре квартире пенсионерки из Нижнего Новгорода почти завершен
Общество

Комплексное благоустройство двора на улице Рябцева завершилось в Нижнем Новгороде

21 ноября 2022 14:49  [97] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Комплексное благоустройство двора в границах домов №34 по улице Рябцева и №14 и 16 на улице Давыдова завершилось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Московского района.

Согласно информации, во дворе в рамках проекта "Вам решать!" была установлена детская площадка с резиновым покрытием, игровой комплекс, качели и карусели.

Также по программе "Формирование комфортной городской среды" было уложено почти 4 тысячи кв. м дорог, оборудованы парковочные места, подъезд к контейнерной площадке, тротуары, установлены ограждения, скамейки и урны. 

Как отметила исполнительный директор ДУК Московского района Екатерина Спирина, работы проводить с учетом пожеланий жильцов. Так, с ними было согласовано оборудование парковочных мест.

Ранее сообщалось, что благоустройство Верхне-Волжской набережной завершено в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Прямая линия с Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph