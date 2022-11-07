Нижегородский ресурсный центр "Олимпиец" стал одним из лучших в России Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Детско-юношеский центр "Олимпиец" Нижегородской области для поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья признан одним из лучших в России по своему профилю. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам директора центра Александра Шабаева, в настоящее время государственная политика направлена помощь в воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями по здоровью. В "Олимпийце" ежегодно более 5 тыс. человек становятся участниками областной спартакиады по семи видам спорта.

Министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова отметила, что в настоящее время в образовательных организациях региона реализуется более 4500 программ физкультурно-спортивной направленности, из них около 400 доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Спортивные секции посещают более 3000 ребят.

Ранее сообщалось, что комплексное сопровождения людей с аутизмом реализуется в Нижегородской области.