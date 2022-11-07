Почти 40 остановочных павильонов заменили в этом году в Уренском районе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 40 остановочных павильонов заменили в этом году в Уренском районе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, всего в районе было заменено 37 остановок, из них в районном центре - 14. Стоимость работ составила около 20 млн рублей.

Остановки оформлены в едином дизайн-коде, разработанном к 50-летию Уреня. Город отпразднует юбилей в следующем году.

Также на ремонт дорог в рамках программы "Вам решать" выделено 42 млн рублей, а в целом на реализацию 23 проектов направлено 55,6 млн рублей, среди которых, кроме приведения в порядок дорог, ремонт сельского Дома культуры, обустройство мест массового отдыха населения.

Ранее сообщалось, что объем ремонта дорог в Починковском районе в 2022 году вырос почти в 7 раз.