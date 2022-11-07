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Почти 40 остановочных павильонов заменили в этом году в Уренском районе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, всего в районе было заменено 37 остановок, из них в районном центре - 14. Стоимость работ составила около 20 млн рублей.
Остановки оформлены в едином дизайн-коде, разработанном к 50-летию Уреня. Город отпразднует юбилей в следующем году.
Также на ремонт дорог в рамках программы "Вам решать" выделено 42 млн рублей, а в целом на реализацию 23 проектов направлено 55,6 млн рублей, среди которых, кроме приведения в порядок дорог, ремонт сельского Дома культуры, обустройство мест массового отдыха населения.
Ранее сообщалось, что объем ремонта дорог в Починковском районе в 2022 году вырос почти в 7 раз.
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