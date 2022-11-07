Эксперты в области образования из 20 стран соберутся на GIC 2022 в Нижнем Новгороде 1 декабря Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 30 экспертов из 20 стран мира прибудут в Нижний новгород на Global Impact Conference 2022 для обмена региональным опытом и практиками развития образования. Мероприятие состоится на площадке Академии "Маяк".

Как рассказали организаторы, международная конференция тему "Образование Х как катализатор будущего" пройдёт в четверг, 1 декабря, с 9:00 до 18:30. На конференции Global Impact 2022 будут обсуждаться тенденции, проблемы и новые возможности для образования на ближайшие годы, а также то, как можно обеспечить благоприятное будущее для всего человечества с помощью образования.

Эксперты обсудят инструменты, которые позволяют расширить доступ к качественному образованию для тех регионов и групп населения, для которых эти возможности ограничены.

В мероприятии заявлены участники из Индии, Китая, России, Турции, ОАЭ, Омана, Армении, Казахстана, ЮАР, Бразилии, Вьетнама, Египта, стран Латинской Америки, Африки.

Так, в списке спикеров значатся:

Татьяна Терентьева, заместитель гендиректора по персоналу ГК "Росатом";

профессор Абдуллатиф аль-Шамси, бывший ректор и президент Высших технологических колледжей, основатель Metaversity (ОАЭ);

Владимир Конышев, основатель и генеральный директор Neurobotics;

Франсиска Ннека Океке, первая женщина-декан факультета естественных наук Университета Нигерии;

доктор Назир Джогезай, кандидат наук, педагог, писатель, Лаборатория инноваций в образовании НИУ ВШЭ (Пакистан);

Хилал аль Джадиди, директор по развитию человеческого капитала Oman Tourism Development Company (Султанат Оман);

Чжао Чжуньюань, директор Китайского центра трансфера технологий государств-членов ШОС (Китай);

Принцесс Мтомбени, основатель Фонда Africa4Nuclear (ЮАР).

Кроме того, на площадках GIC пройдёт встреча участников международного молодёжного проекта Impact Team 2050, который представит аналитический доклад EducationX о том, какие решения сделают образование более привлекательным для молодёжи, с фокусом на инженерные специальности.

Также в программе GIC 2022 — знакомство с инновационными подходами в школьном образовании, кейсы успешных корпоративных университетов, дискуссии и круглые столы от экспертов.

Конференцию можно посетить бесплатно, для этого необходима регистрация.

Онлайн-трансляция с мероприятия для всех желающих будет организована на сайте GIC 2022. Так, в прошлом году за дискуссиями в прямом эфире следили более 750 тысяч зрителей из 30 стран мира.

СПРАВКА:

Global Impact Conference (GIC) — международная платформа, объединяющая экспертов в области устойчивого развития для поиска решений по преодолению ключевых вызовов социально-экономического развития.