"ТНС энерго НН" рекомендует передать показания и оплатить счета за электроэнергию до изменения тарифов Экономика

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области информирует об изменении цен на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей с 1 декабря 2022 года.

Подписанное главой Правительства РФ постановление перенесло индексацию с 1 июля 2023 года на более ранний срок, чтобы обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчета ноябрьского потребления по действующим тарифам настоятельно рекомендуем передать показания индивидуальных приборов учета и произвести оплату до 25 ноября 2022 года. Обращаем внимание, что по показаниям приборов учета, переданным после 1 декабря, весь объем потребления будет рассчитан по новым тарифам.

"ТНС энерго Нижний Новгород" призывает клиентов не копить долги и оплачивать потребленную электроэнергию вовремя и в полном объеме.

С Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 "Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 по 31 декабря 2023 и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" можно ознакомиться по ссылке.