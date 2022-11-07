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Экономика

"ТНС энерго НН" рекомендует передать показания и оплатить счета за электроэнергию до изменения тарифов

22 ноября 2022 13:40  [36] Экономика

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области информирует об изменении цен на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей с 1 декабря 2022 года. 

Подписанное главой Правительства РФ постановление перенесло индексацию с 1 июля 2023 года на более ранний срок, чтобы обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. 

Для расчета ноябрьского потребления по действующим тарифам настоятельно рекомендуем передать показания индивидуальных приборов учета и произвести оплату до 25 ноября 2022 года. Обращаем внимание, что по показаниям приборов учета, переданным после 1 декабря, весь объем потребления будет рассчитан по новым тарифам.  

"ТНС энерго Нижний Новгород" призывает клиентов не копить долги и оплачивать потребленную электроэнергию вовремя и в полном объеме.
С Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 "Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 по 31 декабря 2023 и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" можно ознакомиться по ссылке.

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Теги:
ТНС Энерго
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