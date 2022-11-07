Семь случаев заражения гриппом зафиксировано в Нижегородской области

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Семь случаев заражения гриппом А зафиксировано в Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
Согласно информации, на данный момент на карантин по респираторным заболеваниям частично закрыты 1,9% нижегородских школ и детских садов.
Также сообщается, что в регион поступило более 1,4 млн доз вакцин против гриппа, из которых 293 570 - детские.
В Нижегородской области прививку от гриппа сделали более 1,1 млн человек, что составляет 35,96% населения региона. В том числе было привито более 260 тысяч детей.
Ранее сообщалось, что в России зафиксирована активизация COVID-19, гриппа и ОРВИ.
Напомним, в Нижегородской области широкое распространение в последнее время получил новый вариант "Омикрона" - штамм "Кентавр". В большинстве случаев коронавирус этого типа протекает бессимптомно. Больной ощущает переутомление и слабость, но в течение двух дней состояние приходит в норму. Основные проявления инфекции: слабость, сильная потливость, температура до 38 градусов, насморк, боли в горле, кашель и редко воспалённые лимфоузлы.
По данным портала стопкоронавирус.рф, 22 ноября в Нижегородской области было зафиксировано 70 случаев заражения COVID-19. Два человека скончались.
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