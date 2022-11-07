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Общество

Семь случаев заражения гриппом зафиксировано в Нижегородской области

23 ноября 2022 11:43  [102] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Семь случаев заражения гриппом А зафиксировано в Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, на данный момент на карантин по респираторным заболеваниям частично закрыты 1,9% нижегородских школ и детских садов.

Также сообщается, что в регион поступило более 1,4 млн доз вакцин против гриппа, из которых 293 570 - детские.

В Нижегородской области прививку от гриппа сделали более 1,1 млн человек, что составляет 35,96% населения региона. В том числе было привито более 260 тысяч детей.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирована активизация COVID-19, гриппа и ОРВИ.

Напомним, в Нижегородской области широкое распространение в последнее время получил новый вариант "Омикрона" - штамм "Кентавр". В большинстве случаев коронавирус этого типа протекает бессимптомно. Больной ощущает переутомление и слабость, но в течение двух дней состояние приходит в норму. Основные проявления инфекции: слабость, сильная потливость, температура до 38 градусов, насморк, боли в горле, кашель и редко воспалённые лимфоузлы.

По данным портала стопкоронавирус.рф, 22 ноября в Нижегородской области было зафиксировано 70 случаев заражения COVID-19. Два человека скончались.

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Теги:
Грипп Медицина и здоровье ОРВИ
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