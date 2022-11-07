Нацпроекты — людям
Заплати налоги до 1 декабря
100% трамвайных путей в Нижнем Новгороде заменят по концессии
Муниципальные лыжные трассы в Нижнем Новгороде
Фестиваль "Горьковская ёлка" вновь пройдёт в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
28 ноября 2022 14:04  [57] Региональный этап конкурса "Лига Лекторов" пройдет в нижегородском планетарии им. Гречко 1 декабря
28 ноября 2022 13:40  [84] Эко-акция по сбору батареек пройдёт в Нижнем Новгороде с 6 по 12 декабря
28 ноября 2022 13:33  [82] Нижегородские школьники поздравят ребят из Харцызска с Новым годом
28 ноября 2022 13:09  [89] Нижегородцы оформили уже более 2,5 тысяч виртуальных транспортных карт
28 ноября 2022 13:04  [99] Домоуправляющие компании пяти районов Нижнего Новгорода завершили ремонтные работы в 2022 году
28 ноября 2022 12:48  [95] Трамваи № 2 и 21 сократили маршруты из-за ремонтных работ на улице Ильинской
28 ноября 2022 12:30  [254] Флешмоб в честь Дня матери прошел на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде
28 ноября 2022 12:04  [133] Спасатели нижегородского ГУ МЧС продолжают расчистку более 5,5 км ЛЭП от упавших деревьев
28 ноября 2022 11:38  [173] "Поезд Деда Мороза" прибудет в Нижегородскую область 3 декабря
28 ноября 2022 11:29  [233] Поликлинику на 500 посещений в смену планируется построить в Советском районе Нижнего Новгорода
Общество

Домоуправляющие компании пяти районов Нижнего Новгорода завершили ремонтные работы в 2022 году

28 ноября 2022 13:04  [99] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Домоуправляющие компании пяти районов Нижнего Новгорода завершили ремонтные работы в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации ДУКов.

Согласно информации, ДУКи Канавинского, Московского, Нижегородского, Советского и Приокского районов подвели итоги ремонтной компании 2022 года.

Так, с мая по ноябрь в этих районах было отремонтировано более 2 тысяч объектов, а во дворах и придомовых территориях было уложено более 20 тысяч кв. м асфальта.

Также было приведено в порядок более 100 тысяч кв. м кровельного покрытия, отремонтировано более 150 тысяч кв. м фасадов домов.

Кроме того, в ходе кампании было отремонтировано более 700 подъездов и заменено более 20 тысяч погонных метров инженерных сетей.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы в 2022 году прошли почти в тысяче многоквартирных домов Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДУК Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph