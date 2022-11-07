Домоуправляющие компании пяти районов Нижнего Новгорода завершили ремонтные работы в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Домоуправляющие компании пяти районов Нижнего Новгорода завершили ремонтные работы в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации ДУКов.

Согласно информации, ДУКи Канавинского, Московского, Нижегородского, Советского и Приокского районов подвели итоги ремонтной компании 2022 года.

Так, с мая по ноябрь в этих районах было отремонтировано более 2 тысяч объектов, а во дворах и придомовых территориях было уложено более 20 тысяч кв. м асфальта.

Также было приведено в порядок более 100 тысяч кв. м кровельного покрытия, отремонтировано более 150 тысяч кв. м фасадов домов.

Кроме того, в ходе кампании было отремонтировано более 700 подъездов и заменено более 20 тысяч погонных метров инженерных сетей.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы в 2022 году прошли почти в тысяче многоквартирных домов Нижнего Новгорода.