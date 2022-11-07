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Общество

Новогодние мусорные коллапсы в регионах возьмут под ежечасный контроль

28 ноября 2022 18:50  [38] Общество

Российский экологический оператор намерен организовать ежечасный мониторинг работы регоператоров по вывозу ТКО в новогодние праздники. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на генерального директора РЭО Денис Буцаев.

По его словам, во всех субъектах РФ определены 284 зоны деятельности для 182 региональных операторов. При этом, в новогодние праздники случаются сбои с вывозом коммунальных отходов, что недопустимо для стабильного предоставления услуги населению и развития экономики замкнутого цикла в стране.

Как пояснил Буцаев, причина возможного коллапса обычно комплексная: в праздники образование отходов существенно возрастает, а вот дорожная проходимость - особенно в удалённые населённые пункты - наоборот, ухудшается.

"Несмотря на эти причины, обязанностью регионального оператора и региональных властей является недопущение мусорных коллапсов, и РЭО пристально следит за обстановкой во всех регионах РФ", — добавил глава РЭО.

В частности, для мониторинга используются прямая связь с регоператорами и властями, сообщения о происшествиях в сфере ТКО отслеживаются посредством цифровой системы "РЭО Радар", а также производится ежечасный анализ медийного поля: СМИ и соцсетей.

"Благодаря оперативному сбору информации о неполадках федеральный центр может своевременно включиться в процесс и оказать региону консультативную и административную поддержку", — заявили в РЭО.

Выстроенный комплексный мониторинг ППК РЭО помогает оперативно реагировать на все нарушения в сфере обращения с отходами, что обеспечивает предоставление населению бесперебойной качественной коммунальной услуги по сбору и транспортированию отходов.

Напомним, ранее Нижегородская область вошла в число лучших регионов РФ по внедрению системы "РЭО Радар". Кроме того, по данным РЭО, Нижегородская область лидирует по критерию оценки инвестиций в инфраструктуру ТКО. В нашем регионе инвесторы проявляют активность и высокую готовность вкладывать средства в строительство объектов по переработке отходов. Благодаря этому по итогам 2021 года Нижегородская область получила награду за лидерство в "Зелёном рейтинге" по уровню реформы обращения с ТКО.

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Теги:
Мусор Отходы ТКО
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