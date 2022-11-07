Центральную больницу Арзамаса и больницу скорой помощи объединили в одну организацию

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Центральную городскую больницу Арзамаса и больницу скорой помощи им. М.Ф. Владимирского объединили в одну организацию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, объединение произошло для усиления команды специалистов, исключения дублирования профилей и лучшей маршрутизации пациентов.
По словам Давида Мелик-Гусейнова, объединение стало необходимым в связи с открытием в Арзамасе регионального сосудистого центра.
"Обе больницы оказывают экстренную медицинскую помощь. И нельзя допустить, чтобы происходил хоть малейший сбой в маршрутизации пациентов с сосудистыми катастрофами", - написал он.
Также замгубернатора подчеркнул, что в результате объединения не будет сокращено количество коек и сотрудников.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что развитие ЦРБ в регионе продолжится.
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