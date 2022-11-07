Иллюминация в виде большого навесного шатра стала украшением катка в нижегородском парке "Швейцария" Общество

Украшением катка в нижегородском парке "Швейцария" в этом году является иллюминация в виде большого навесного шатра.

Она пришла на смену "луне", сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на администрацию парка.

Кстати, в центре ледового поля располагается круглая удобная скамья.

Напомним, ранее сообщалось, что проект освещения парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде признан лучшим на конкурсе "Российский светодизайн в спецноминации "Лучший проект ландшафтного и паркового освещения в 2020-2022 годах".

Над проектом работали светодизайнеры Елизавета Яцкина, Александр Белых и Наталья Соседко (ООО "Брайтэлек").

Эксперты подчеркнули, что данный проект предусматривает безопасные и комфортные вечерние прогулки, а светильники гармонично сочетаются с дизайн-концепцией парка.