Нацпроекты — людям
Мусороперерабатывающий завод построят в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Ограничение парковки на 45 улицах до 15 марта из-за уборки снега
100% трамвайных путей в Нижнем Новгороде заменят по концессии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Происшествия
05 декабря 2022 09:26  [48] Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения двух Renault в Балахнинском районе
04 декабря 2022 15:45  [357] Куртку со 120 тысячами рублей в кармане украл нижегородец из бара на Сортировке
04 декабря 2022 11:50  [299] Жильцов многоквартирного дома на проспекте Ленина эвакуировали из-за пожара
04 декабря 2022 09:35  [370] Житель Нижнего Новгорода перевёл банковским мошенникам почти 9 млн рублей
03 декабря 2022 14:39  [456] Труп мужчины нашли при тушении пожара в Городецком районе
03 декабря 2022 11:09  [800] Пять машин повреждены в результате пожара в автосервисе в Нижнем Новгороде
02 декабря 2022 17:40  [451] Полицейские, подбросившие наркотики нижегородцу, приговорены к заключению в колонии
02 декабря 2022 15:12  [292] Пожелавшая заработать на инвестициях 69-летняя жительница Павлова лишилась 300 тысяч рублей
02 декабря 2022 13:04  [354] Ещё пять пожилых нижегородок за сутки лишились 925 тысяч рублей по схеме "ваш родственник попал в ДТП"
02 декабря 2022 12:10  [296] Туристический автобус загорелся в Автозаводском районе
Происшествия

Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения двух Renault в Балахнинском районе

05 декабря 2022 09:26  [48] Происшествия

Фото: ГИБДД по Нижегородской области

Смертельная автоавария, жертвами которой стали пять человек, произошла вечером 4 декабря в Балахнинском районе. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла около 17:35 на автодороге между деревнями Трестьяны и Липовский разъезд.

38-летний водитель Renault Arkana не справился с управлением и выехал на "встречку", где врезался в Renault Logan.

В результате столкновения две пассажирки седана - 42 и 66 лет - погибли на месте. 39-летний водитель скончался в машине скорой медицинской помощи во время эвакуации.

Водитель кроссовера вместе со своим несовершеннолетним пассажиром получили телесные повреждения и были доставлены в Балахнинскую ЦРБ.

Как уточнили в областном Минздраве, состояние обоих средней степени тяжести. У водителя закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб лёгких, рваные раны. У 10-летнего мальчика - также закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб лёгких, зарытый перелом костей левого предплечья.

После стабилизации состояния ребёнка переправили в детскую областную клиническую больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Дзержинском.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авария Балахнинский район ДТП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph