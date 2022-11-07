Три человека погибли и двое пострадали в результате столкновения двух Renault в Балахнинском районе Происшествия

Фото: ГИБДД по Нижегородской области

Смертельная автоавария, жертвами которой стали пять человек, произошла вечером 4 декабря в Балахнинском районе. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла около 17:35 на автодороге между деревнями Трестьяны и Липовский разъезд.

38-летний водитель Renault Arkana не справился с управлением и выехал на "встречку", где врезался в Renault Logan.

В результате столкновения две пассажирки седана - 42 и 66 лет - погибли на месте. 39-летний водитель скончался в машине скорой медицинской помощи во время эвакуации.

Водитель кроссовера вместе со своим несовершеннолетним пассажиром получили телесные повреждения и были доставлены в Балахнинскую ЦРБ.

Как уточнили в областном Минздраве, состояние обоих средней степени тяжести. У водителя закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб лёгких, рваные раны. У 10-летнего мальчика - также закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб лёгких, зарытый перелом костей левого предплечья.

После стабилизации состояния ребёнка переправили в детскую областную клиническую больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Дзержинском.