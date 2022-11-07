Неделя российского интернета Russian Internet Week пройдёт 12–13 декабря в Москве Общество

Неделя российского интернета RIW22 пройдёт в Москве 12 и 13 декабря. Как сообщает телеканал "360", мероприятия будут посвящены цифровому контуру России. В частности, в рамках RIW пройдёт несколько блок-конференций по ключевым темам цифровой экономики, а также стратегические секции и мастер-классы.

Так, ключевые темами Russian Internet Week станут развитие взаимодействия государства и общества в цифровой среде, тренды маркетинга и рекламного рынка, маркетплейсы и электронная коммерция, технологии для инфраструктуры и связи, кибербезопасность, ИИ, EdTech и другие.

Организатором RIW-2022 выступила Ассоциация электронных коммуникаций при поддержке Минцифры РФ, Координационного центра доменов .RU/.РФ, АНО "Цифровая экономика". В мероприятии примут участие ведущие технологические игроки российского рынка и представители как сферы цифровой экономики, так и смежных отраслей.

Russian Internet Week — крупнейшая в России конференция высоких технологий, которая проводится с 2008 года для специалистов самых разных направлений и уровней подготовки. Десятки мероприятий проводят на нескольких площадках и в различных форматах.

Для участия в мероприятии необходимо регистрация на сайте.