Ярмарка вакансий для людей с инвалидностью пройдёт в Нижнем Новгороде 8 декабря Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдёт в Нижнем Новгороде 8 декабря. Мероприятие, направленное на повышение социального статуса таких граждан, состоится в рамках Декады инвалидов. Об этом сообщили в Управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

Ярмарка вакансий пройдёт с 10:00 до 12:00 в Нижегородском ЦЗН по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 24а. Согласно информации, в мероприятии примут участие 14 работодателей, которые представят более 300 вакансий: "Нижегородский Водоканал", "Касторама Рус", ФНПЦ "ННИИРТ", завод "Красная Этна" и другие.

На ярмарке вакансий нижегородцы смогут пройти собеседование с представителями кадровых служб предприятий и организаций, ознакомиться с льготами, узнать подробности о предлагаемых вакансиях, а также задать вопросы работодателю напрямую и оставить свои резюме.

Кроме того, на площадке будет действовать консультационный пункт по трудовой и профессиональной деятельности "Равные права – равные возможности".

В рамках мероприятия специалисты проведут консультации по профориентации, социальной адаптации, профессиональному обучению, психологической поддержке.

"С каждым годом число работающих инвалидов в Нижегородской области увеличивается, так как желающих трудиться становится всё больше. Также постоянно повышается количество работодателей, готовых принять на работу людей с ограниченными возможностями здоровья. Центр занятости населения регулярно проводит с ними работу, чтобы они не боялись трудоустраивать инвалидов, а, наоборот, видели в этом новые возможности для своей организации", - рассказала руководитель ведомства Арина Садулина.

Ознакомиться с работодателями и вакансиями,которые будут представлены на ярмарке, можно по ссылке. Телефоны для справок: 8 (831) 412-48-12, 412-48-36.

Напомним, что 8 декабря также состоится областная прямая линия на тему "О содействии занятости инвалидов. Порядок требования законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов и несовершеннолетних граждан".