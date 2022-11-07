Прямая линия по трудоустройству инвалидов пройдёт в Нижегородской области 8 декабря Общество

Прямая линия о трудоустройстве для определённых категорий граждан пройдёт в Нижегородской области 8 декабря. Её организует региональное Управление занятости населения.

Согласно информации, тема прямой линии: "О содействии занятости инвалидов. Порядок требования законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов и несовершеннолетних граждан".

Специалисты ведомства проконсультируют нижегородцев по вопросам, относящихся к данной тематике.

Телефоны прямой линии: 8 (831) 234-07-14 (доб. 308); 8 (831) 234-07-16 (доб. 387).

Звонки будут приниматься 8 декабря, в четверг, с 10:00 до 12:00.