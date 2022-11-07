Штрафовать за неоплаченные парковки с 12 декабря начнут еще в 18 зонах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Штрафовать за неоплаченные парковки с 12 декабря начнут еще в 18 зонах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, на полноценный режим работы с понедельника перейдут следующие парковочные зоны:

Ранее штрафы за неоплату парковки начали взимать на площади Горького, улице Костина, улице Горького, ул. Маслякова, ул. Новая, Большой Покровской, улице Звездинка, улице Студеной, Нижне-Волжской набережной, улице Рождественской и еще 16 зонах.

Всего в полноценном режиме работают 27 парковок. В дальнейшем их количество будет увеличиваться.

Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится в опытную эксплуатацию сеть платного парковочного пространства. Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.