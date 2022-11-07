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Общество

Учителя Большемурашкинской школы–интерната для слабослышащих детей собрали лекарства для военных СВО

09 декабря 2022 16:59  [115] Общество

Преподаватели Большемурашкинской коррекционной школы–интерната для слабослышащих детей Нижегородской области собрали посылку с лекарствами для участников специальной военной операции.

По словам руководителя проекта "Мост дружбы", член правления НРО "Союза пенсионеров России" Александра Кулигина, посылка весом более 40 кг была передана в Нижегородское региональное отделение Союза для доставки в зону военной операции.

"Ситуация на Донбассе никого не оставляет равнодушным. В это трудное время нужно нам всем объединиться. Мы поддерживаем мирных жителей и военных в зоне СВО, которые встали против националистов, защищая братский народ от геноцида. Радует, что помощь по мере своей возможности старается оказать каждый житель страны. Вот и педагоги коррекционной школы-интерната в Большом Мурашкине не остались в стороне, и собрали более 40 кг медикаментов для участников спецоперации", - отметил Александр Кулигин, добавив, что гуманитарный груз непременно дойдет до адресата уже на будущей неделе.

Он подчеркнул, что лично забрал посылку с лекарствами, поблагодарив при этом педагогический состав школы-интерната "за неравнодушие и поддержку населения республик и военных".

Напомним, что уже на предстоящей неделе актив НРО "Союз пенсионеров России" посетят ДНР, передадут гуманитарный груз с "Аптечками 60+" и медтехникой, закупленные в рамках проекта "Мост дружбы", а также проведут концерты и творческие вечера для жителей Харцызска и Иловайска.

Проект "Мост дружбы" НРО "Союза пенсионеров России" выиграл спецконкурс Фонда Президентских грантов. В рамках проекта уже закуплено более 700 "Аптечек 60+", глбюкометры, тонометры и средства реабилитации, которые будут переданы территориальному фонду соцобслуживания Харцызска.

Нижегородская область и Харцызск летом 2022 года подписали соглашение о сотрудничестве.

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