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Более 640 тонн импортных фруктов и овощей поступили в Нижегородскую область с начала ноября. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.
Согласно информации, продукция завозилась из Узбекистана, Азербайджана и Нидерландов с происхождением в ЮАР, Перу, Зимбабве, Коста-Рике и Бразилии.
Так, в Нижегородскую область были привезены хурма, виноград, гранаты, манго, ананасы, баклажаны, перец, арбузы, дыни.
Также было заведено более 40 тонн апельсинов из ЮАР и Зимбабве и мандаринов из ЮАР и Перу.
Отмечается, что вся продукция соответствует санитарным требованиям.
Ранее сообщалось, что более 20 тысяч тонн тепличных овощей произведено в Нижегородской области в 2022 году.
Также напомним, что более тысячи тонн фруктов и ягод собрано в Нижегородской области в текущем году.
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