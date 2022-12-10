Более 640 тонн импортных фруктов и овощей поступили в Нижегородскую область с начала ноября Общество

Фото: с сайта pixabаy.com

Более 640 тонн импортных фруктов и овощей поступили в Нижегородскую область с начала ноября. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.

Согласно информации, продукция завозилась из Узбекистана, Азербайджана и Нидерландов с происхождением в ЮАР, Перу, Зимбабве, Коста-Рике и Бразилии.

Так, в Нижегородскую область были привезены хурма, виноград, гранаты, манго, ананасы, баклажаны, перец, арбузы, дыни.

Также было заведено более 40 тонн апельсинов из ЮАР и Зимбабве и мандаринов из ЮАР и Перу.

Отмечается, что вся продукция соответствует санитарным требованиям.

Ранее сообщалось, что более 20 тысяч тонн тепличных овощей произведено в Нижегородской области в 2022 году.

Также напомним, что более тысячи тонн фруктов и ягод собрано в Нижегородской области в текущем году.