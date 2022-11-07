Более тысячи тонн фруктов и ягод собрано в Нижегородской области в 2022 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более тысячи тонн фруктов и ягод собрано в Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

Согласно информации, в этом году в области было заложено 56 гектаров новых садов, а урожая было собрано в 4 раза больше, чем в 2021 году.

Так, в фермерском хозяйстве Алены Коцур в Воротынском районе был заложен яблоневый сад на 16 га, черную смородину на площади 33 га посадили в предприятии "Сергеевское" в Большеболдинском районе, а в элитхозе "Заречное" в Ардатавском районе заложили плодовый питомник на территории 7 га.

В Нижегородской области в промышленном масштабе выращиваются яблони, черная смородина, жимолость, малина, облепиха, ежевика, голубика, земляника.

Как рассказал Николай Денисов, сейчас площадь садов в регионе превышает 440 га.

Также министр добавил, что в 2022 году финансовую поддержку на общую сумму 32 млн рублей получили 6 сельскохозяйственных организаций.

Ранее сообщалось, что более 20 тысяч тонн тепличных овощей произведено в Нижегородской области в 2022 году.

Напомним, что почти 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК Нижегородской области в 2022 году.