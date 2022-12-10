Депутаты Думы Дзержинска предложили восстановить дорогу между Автозаводским и Нижегородским шоссе Общество

Вопрос восстановления дороги между Автозаводским и Нижегородским шоссе стал одним из главных на заседании комитета по строительству, архитектуре и землепользованию Думы Дзержинска.

Во время обсуждения проекта бюджета следующего года Юрий Шахунц поднял тему развития городской дорожной инфраструктуры. Он напомнил, что в следующем году начнется строительство объездной дороги к поселку Дачный, поэтому следует заранее обдумать организацию грамотной транспортной развязки, чтобы предотвратить заторы в движении.

Председатель комитета предложил восстановить дорогу, которая начинается от виадука между железнодорожными станциями "Калининская" и "Игумново", и соединяет Автозаводское и Нижегородское шоссе. Депутат уточнил, что сейчас этот путь находится не в лучшем состоянии: асфальт разбит, по обочинам мусорные свалки. По его мнению, дорога будет востребована после восстановления. Соответствующее поручение комитета уже направлено в администрацию города.

Также депутаты одобрили изменения в Положение о муниципальном лесном контроле. Коррективы устанавливают применение при осуществлении лесного контроля системы оценки и управления рисками причинения вреда лесам или природным объектам, находящимся в них. В частности, в документ включены критерии отнесения объектов контроля к определенной категории риска и перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по лесному контролю.