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Общество

Инна Ванькина: "Нужно создавать еще больше мест для дополнительного образования"

15 декабря 2022 09:45  [48] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Председатель постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по социальной политике Инна Ванькина по итогам заседания Гордумы 14 декабря отметила, что в городе задан хороший темп по созданию новых мест дополнительного образования в образовательных организациях. По словам депутата, эта работа должна быть продолжена:

"В городе осуществляется планомерная работа по созданию новых мест дополнительного образования в образовательных организациях для реализации развивающих программ по различным направлениям. Например, это секции по шахматам, робототехнике, 3Д-моделированию, различным видам спорта. В текущем году было создано 6 025 новых мест дополнительного образования в 13 школах Нижнего Новгорода.

Это прекрасный итог, но хотелось бы работать на увеличение этого показателя. Современные родители осознают, что нужно заниматься развитием детей, формировать у них технологические и гуманитарные навыки по предметным областям. Шесть тысяч – это большая цифра, но, если она увеличится вдвое, будет еще лучше. Хотелось бы, чтобы не снижался набранный темп по осуществлению намеченных планов.

Не менее важен вопрос оснащения школ искусств и музыкальных учреждений. В 2022 году новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы были закуплены для 9 муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках национального проекта "Культура". Такая модернизация оборудования проводилась в городе достаточно давно, а музыкальные инструменты во многих школах уже находились «в возрасте дожития».

Думаю, что благодаря заданному тренду на обновление оборудования в школах, дети смогут гармонично развиваться и получать еще больше удовольствия от занятий", - сказала Инна Ванькина.

Ранее сообщалось, что более 6 тысяч новых мест дополнительного образования создано в образовательных организациях Нижнего Новгорода в 2022 году

 

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Теги:
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