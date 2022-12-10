Архитектурно-художественные концепции улицы Октябрьской и участка проспекта Ленина утверждены в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Архитектурно-художественные концепции улицы Октябрьской и участка проспекта Ленина утверждены в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, концепция была разработана для упорядочивания размещения информационных конструкций и формирования полноценной архитектурно-художественной городской среды.

Вывески должны сохранять композицию и облик здания, быть привязанными к входным группам, окнам и фризам, а также создавать комфортное визуальное пространство и доносить до нижегородцев сведения о деятельности компании.

В ходе анализа текущей ситуации были выявлены устаревшие, выполненные из некачественных материалов вывески. Кроме того, размещались они хаотично, без учета особенностей здания.

Анализ проводился на улице Октябрьской в Нижегородском районе и участке проспекта Ленина от улица Космонавта Комарова до Восточного проезда.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев утвердил архитектурно-художественную концепцию улицы Ванеева, улицы Веденяпина, проспекта Молодежный, проспекта Ленина, улицы Ульянова, улицы Чкалова.

Также напомним, что на 13 улицах Нижегородского района был введен единый дизайн-код.