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Архитектурно-художественные концепции улицы Октябрьской и участка проспекта Ленина утверждены в Нижнем Новгороде.
Согласно информации, концепция была разработана для упорядочивания размещения информационных конструкций и формирования полноценной архитектурно-художественной городской среды.
Вывески должны сохранять композицию и облик здания, быть привязанными к входным группам, окнам и фризам, а также создавать комфортное визуальное пространство и доносить до нижегородцев сведения о деятельности компании.
В ходе анализа текущей ситуации были выявлены устаревшие, выполненные из некачественных материалов вывески. Кроме того, размещались они хаотично, без учета особенностей здания.
Анализ проводился на улице Октябрьской в Нижегородском районе и участке проспекта Ленина от улица Космонавта Комарова до Восточного проезда.
Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев утвердил архитектурно-художественную концепцию улицы Ванеева, улицы Веденяпина, проспекта Молодежный, проспекта Ленина, улицы Ульянова, улицы Чкалова.
Также напомним, что на 13 улицах Нижегородского района был введен единый дизайн-код.
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