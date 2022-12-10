Нижегородцы заплатили более 2 млн рублей штрафов за неоплаченную парковку Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы заплатили более 2 млн рублей штрафов за неоплаченную парковку. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на управление административно-технического и муниципального контроля.

Согласно информации, с начала года за неоплату парковочного места было выписано 2612 постановлений на сумму более 2 млн рублей.

Как сообщили в Центре организации дорожного движения Нижнего Новгорода, в 2022 году оформлено уже 537 резидентских разрешений для нижегородцев, проживающих рядом с платными парковками.

Ранее сообщалось, что штрафы на всех запланированных платных парковочных пространствах в Нижнем Новгороде начнут взимать с 1 января. Сейчас в городе в полноценном режиме работает 98 парковок.

Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится в опытную эксплуатацию сеть платного парковочного пространства. Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.