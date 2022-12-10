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Политика

Нижегородская область и Белоруссия будут сотрудничать в сфере цифровизации

21 декабря 2022 16:21  [73] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Представители министерства ИТ и связи Нижегородской области и министерства связи и информатизации Республики Беларусь провели первое заседание рабочей группы по сотрудничеству в сфере цифровизации и информтехнологий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, представили Республики Беларусь рассказали об исследованиях в сфере цифрового развития, а в АНО "Центр искусственного интеллекта "Горький" представили IT и AI решения Нижегородской области.

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что белорусских коллег заинтересовали нижегородские продукты импортозамещения, в том числе программный продукт "Р7-Офис". В свою очередь нижегородцы ознакомятся с белорусской программой подготовки кадров для ИТ-отрасли.

Министр ИТ и связи Нижегородской области Александр Синелобов рассказал, что уже поручил проработать вопрос развития трансграничного сотрудничества в сфере информационных технологий. 

Представители Республики Беларусь пригласили делегацию Нижегородской области принять участие в Международном ИКТ-форуме "ТИБО-2023" который состоится в Минске в апреле 2023 года. А нижегородцы пригласили коллег посетить конференцию "ЦИПР".

Ранее правительства Нижегородской области и Республики Беларусь подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества на 2023 год.

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Теги:
IT Международное сотрудничество Технологии
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