Нижегородская область и Белоруссия будут сотрудничать в сфере цифровизации Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Представители министерства ИТ и связи Нижегородской области и министерства связи и информатизации Республики Беларусь провели первое заседание рабочей группы по сотрудничеству в сфере цифровизации и информтехнологий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, представили Республики Беларусь рассказали об исследованиях в сфере цифрового развития, а в АНО "Центр искусственного интеллекта "Горький" представили IT и AI решения Нижегородской области.

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что белорусских коллег заинтересовали нижегородские продукты импортозамещения, в том числе программный продукт "Р7-Офис". В свою очередь нижегородцы ознакомятся с белорусской программой подготовки кадров для ИТ-отрасли.

Министр ИТ и связи Нижегородской области Александр Синелобов рассказал, что уже поручил проработать вопрос развития трансграничного сотрудничества в сфере информационных технологий.

Представители Республики Беларусь пригласили делегацию Нижегородской области принять участие в Международном ИКТ-форуме "ТИБО-2023" который состоится в Минске в апреле 2023 года. А нижегородцы пригласили коллег посетить конференцию "ЦИПР".

Ранее правительства Нижегородской области и Республики Беларусь подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества на 2023 год.