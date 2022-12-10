Новым главным тренером ФК "Пари НН" может стать Артем Горлов из ФК "Енисей" Спорт

Артем Горлов Фото: пресс-служба ФК "Енисей"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новым главным тренером ФК "Пари НН" может стать 35-летний Артем Горлов из ФК "Енисей". Об этом сообщают различные спортивные журналисты.

Сегодня футбольный клуб ФК "Енисей" выпустил заявление, в котором сообщается, что клуб ведет переговоры с некой командой из РПЛ о переходе Артема Горлова.

Директор красноярского клуба Алексей Ивахов рассказал, что официально диалог начался сегодня, 30 декабря.

Также сегодня утром инсайдер Сергей Ильев сообщил, что "Пари Нижний Новгород" уже договорился о контракте с Артем Горловом и даже провел ему экскурсию по базе команды и городу.

Напомним, Михаил Галактионов покинул пост главного тренера "Пари НН" в ноябре и перешел в московский "Локомотив".

Сейчас нижегородская команда находится на 12 месте в РПЛ с 19 очками.