Две площадки для запуска фейерверков доступны в Канавинском районе Общество

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Две площадки для запуска фейерверков доступны в Канавинском районе. Об этом сообщили в МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода".

Согласно информации, в Канавинском районе они расположены на пляжных зонах озера Мещерское и озера Сортировочное (Березовая роща).

Ранее площадки для запуска салютов были определены в других районах Нижнего Новгорода.

Автозаводский район – пляжная зона озера "Земснаряд" 1 очереди на ул. Героя Смирнова.

Ленинский район – площадка в районе Заречного бульвара у д. № 1.

Московский район – площадка у ФОК "Юность" на ул. Ярошенко, д.5А.

Нижегородский район – площадка в районе набережной Гребного канала, напротив ресторана "У Александра".

Приокский район – площадка в п. Черепичный, в районе д. № 14.

Советский район – площадка перед оврагом по ул. Маршала Малиновского, в районе д. 9 и 12.

Сормовский район – площадка в Сормовском парке.

Напомним, что новогодние мероприятия на площади Минина в Нижнем Новгороде в этом году проводиться не будут.