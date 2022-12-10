Эксперт-мониторинг событий с 23 по 30 декабря 2022 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперт- мониторинг событий 2022 года. Эксперты "Минин-Центра" подводят итоги 2022 года, отмечая наиболее значимые события, повлиявшие на социально-политическую ситуацию в стране и в Нижегородской области.

Федеральная тема – Переломный год для России

"И в крови родился новый век" (Иоганн Фридрих Шиллер)

Эксперт "Минин – центра", военный эксперт Первого канала, специалист по армиям стран НАТО, начальник управления "С" Федерации СОБ "Кремль-9" Александр Артамонов подчеркивает, что уходящий год стал переломным для России. Так называемая точка "невозврата", когда существование прежнего мира навсегда ушло в прошлое вместе с той формацией, которую этот порядок вещей породил. Ушли в прошлое признанные в нашем обществе поведенческие клише, устоявшиеся представления об образовании и карьере, которые, как венец успеха, обязательно должны были быть связанными с Западом, представление о нашем ограниченном – де-факто - суверенитете и признание примата США…

И вместе со всей этой надстройкой ухнуло в тартары представление о России, как о государстве "второго сорта", заднем дворе Западной цивилизации, "мировой бензоколонке". Борьба старой формации с нарождающейся элитой получила наиболее яркое своё выражение в бегстве людей и капиталов, что не лишено параллелизма с ситуацией начала ХХ столетия. Как и тогда сбежавшие бывшие считают, что достаточно только переждать и всё вернётся на круги своя, а они, насладившись продолжительным пребыванием в «развитых странах», вновь водворятся на верхушке пирамиды исполнительной и коммерческой власти.

Пожалуй, неповторимой характерной чертой происходящего эпохального перелома является волеизъявление, пришедшее не извне, не от революционеров-диссидентов, а с самых вершин нашей власти. Вряд ли что-то может происходить в стране без ведома главы государства. Вместе с тем, последовательность происходящих перемен навевает мысль, что именно так всё и было задумано. А если не сразу реализовано, то по банальной причине- надо было накопить потенциал для реализации перемен. Сейчас время настало, и вот почему.

Во-первых, существовала реальная угроза уничтожения всего Донбасса, так как укронацизмсосредоточил значительный контингент на рубеже занятых им территорий. Теперь уже и США не скрывают неизбежность произошедшего. Если бы мы не нанесли превентивный удар, то сейчас война бы уже шла на Кубани. Ну а далее до восстания на Кавказе совсем недалеко.

Кстати, мы видим, как постепенно, под воздействием наших западных врагов, накаляется ситуация на армяно-азербайджанской границе. Мы видим также, как МИ-6 пытается взорвать Иран проазербайджанскими настроения миазеро-тюрков.

Во-вторых, по информации, поступившей от наших источников из Брюсселя, можно смело утверждать, что весной уходящего года нам готовили ядерную провокацию с использованием американского тактического ядерного оружия. То есть успели мы в последний момент, тем самым доказав, что умеем извлекать уроки из прошлого.

Между тем, в ряде сопредельных государств – в том числе, и на Южном Кавказе – бытует удивительное мнение, что Россия, мол, проигрывает СВО! Распространителей подобного толкования событий абсолютно не смущает тот факт, что за неполные 10 месяцев наша страна смогла освободить территорию, по площади превосходящую Бельгию, и что к нам добровольно присоединились 8 миллионов человек!

При этом, военная операция проходила при раскладе сил явно не в нашу пользу. На начало конфликта у Украины было не менее 180 тысяч человек под ружьём. У России немногим больше 150 (может быть, те же самые 180 с учётом народных милиций ДНР и ЛНР). Военная наука гласит - наступление надо начинать только в случае трёхкратного превосходства над противником.

В чём же залог нашего успеха? Скорее всего, в настрое в нашу пользу местного населения и в низком моральном духе украинской армии. Ведь оружие, средства защиты и даже генетический код в обеих странах фактически идентичны. И тем не менее, ВСУ отступили. Не помогла даже нацистская пропаганда превосходства древнейукро-расы (фараоны, оказывается, говорили на мове).

Важно также отметить резкую перемену в поведении наших полководцев: если ранее они бы, скорее всего, держали «любую высоту любой ценой», то теперь явно во главу угла ставятся люди. И причина кроется не только в гуманитарном аспекте, но и в том, что потери личного состава крайне сложно компенсировать (сколько месяцев должно пройти для того, чтобы научить и обстрелять молодого новобранца, провести с ним боевое слаживание и т.д.). В общем, мы, похоже, научились воевать, щадя свой ресурс. В то время как украинцы воюют по старинке – могут и на танк с голыми руками пойти (хотя не исключено, что под действием каптагона).

Тем самым ВСУ выполняет заветы своих хозяев – уничтожить как можно больше русских. Ведь украинцы – это не отдельная нация, как нас злодейски учили, а всего лишь "иваны, родства не помнящие", променявшие право своего первородства (Малороссия – сердце всего Русского мира) на чечевичную похлёбку, то есть иллюзию западного процветания. Но недаром сказано, что "дьявол ничто, которое ничтожит". По натуре своей он не творец, не в силах одарить Благодатью. Он может только воровать у Вседержителя, поэтому ни одному из его обещаний не суждено сбыться. Как писал В.С. Высоцкий, "ложь и зло погляди, как их лица грубы – и всегда позади вороньё и гробы!"

Прямым геополитическим последствием начала СВО является обращение вспять пагубной разрушительной тенденции разложения нашего пространства. Врагу показалось, что он придумал универсальную формулу прокси-войны, то есть войны по принципу суброгации, когда для ведения боевых действий используется государство-тампон, в данном случае-Украина.

Наш ответ ещё впереди, но соглашусь с представителями Брюсселя и Вашингтона, которые заявили, что, проиграв Украину, они потеряют весь мир. Региональные державы – тот же Азербайджан, например, или Казахстан – внимательно наблюдают справится ли Россия с ситуацией. А если нет, то vaevictis, то есть горе побеждённому.

Мы заявили о своей самостоятельности – заявили поступком (на словах В.В. Путин озвучил наш курс ещё во время своей знаменитой Мюнхенской речи, а потом подтвердил при помощи послания Федеральному собранию Российской Федерации 4 года назад, сообщив о новых видах вооружений, но тогда Коллективный Запад ему не поверил).

Теперь, если мы проиграем, то навсегда потеряем себя. Третьего тут не дано: Или пан или пропал. Если же - и я уверен так будет - проиграет Запад, то поднимутся против него те этносы, которые он бездумно решил обратить в рабов – арабы Северной Африки, народы Ближнего Востока и Центральной Азии и выходцы из экваториальных государств Чёрного континента. Такой сценарий лично нам только на руку, так как он оттянет опасность от наших границ, опрокинет Европу и, возможно, сумеет покончить с американскими военными базами в Старом Свете. Иными словами - идёт битва за будущее.

Между тем, Запад коварен и, испытывая в конце текущего года снарядный голод, он всё громче заявляет о возможности переговоров. Однако ведь не секрет, что западные государства вообще не договороспособны, так как всегда нарушали взятые на себя обязательства.

В этой связи невозможно вернуться к положению эпохи Любнинской унии, то есть пойти на поводу у Польши, добивающейся реституции Восточных Крес (включая Гродненский район Белоруссии). Если согласиться с таким сценарием раздела бывшей Украины, то достаточно быстро мы получим нового монстра – Речь Посполитую, с которой в последний раз были вынуждены заключать Рижский мирный договор в 1921 году по итогам отнюдь не победоносной для нас войны, резюмировавшейся потерей ряда городов включая Ровно, Львов, Ивано-Франковск и т.д.

Не менее неприемлем для нас и план, аналогичный Брестской унии, то есть раздел территории между Россией по левому берегу Днепра и недогосударством "Украиной", которая в считанные годы накачается западными вооружениями и личным составом стран НАТО, немедленно войдя в этот агрессивный наступательный Альянс. Согласись мы на такую оферту, и получится, что Запад победил нас, так как базы Северо-Атлантического Альянса продвинутся до Днепра, а вот освободить потом эту территорию будет уже вряд ли возможно.

Так что с учётом того, что в настоящее время мы явно воюем уже не с ВСУ, а с НАТО, нам стоит обратить внимание на размещение оборонного заказа на американских предприятиях. США приняли в план производства до 2024-2025 гг. поставку Украине и Польше РСЗО "Хаймерс", ЗРК "Пэтриот", САУ, бронетехники, самолётов и вертолётов. Само по себе это свидетельствует о неизбежном продолжении конфликта, как минимум, на год-полтора.

Таковы реальные перспективы наступающего новолетия, которое может также ознаменоваться ядерными терактами на украинских АЭС. Тут не следует забывать, что эти объекты сами по себе несут потенциальную угрозу, так как Киев пошёл по безумному сценарию, когда решил загрузить в реакторы ВВЭР ТВЭЛы от американского WestingHouse. Для этого в конструкцию реакторов были внесены не санкционированные изменения. Недаром МАГАТЭ так и не провёл очередные сертификационные мероприятия, так как малороссийские АЭС превратились в самодел, который работает по новой неутверждённой схеме. Само по себе это уже чревато серьёзными проблемами.

Представляется, что единственный приемлемый для нас план действий – это полная денацификация вплоть до польской границы. Постепенно борьба с нацизмом овладевает умами соотечественников, превращаясь в национальную идею. И, как говорится, в добрый час!

Региональная тема - Итоги года

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин считает, что 2022 год стал знаменательным рубежом региональной политики, поскольку Нижегородская область по-новому осваивает свою миссию участия в государственной оборонной политике. Связь региона с оборонной промышленностью России для нас привычна, но с началом специальной военной операции (СВО) Нижегородская область стала участником нового формата публичной оборонной политики, которая решает задачи обеспечения безопасности у западных границ страны и защиты государственного суверенитета.

Деятельность губернатора области в этой новой сфере деятельности, как было отмечено в публичном отчёте Глеба Никитина 26 декабря 2022 г., позволяет видеть, что правительство области достаточно оперативно перешло в новый режим деятельности, в котором сочетается решение комплекса специальных задач оборонного ведомства, которые, по понятным причинам, имеют грифы секретности, и задач публичной политики, в рамках которой к решению отдельных вопросов СВО привлекаются ресурсы регионального гражданского общества: движение ОНФ "Мы вместе", активность региональных волонтёрских организаций и др.

В ситуации эскалации недружественного давления на Россию со стороны США и их союзников успешный опыт публичной политики региона в сфере обороны страны имеет важное значение, как с точки зрения организационно-технических практик, так и с точки зрения их общественного восприятия и понимания коллективно значимого смысла. Конкретный эпизод всего этого поворота связан с успешной адаптацией областной системы снабжения продуктами питания, продуктами повседневного спроса, обеспечения устойчивого функционирования всех систем жизнеобеспечения жилых и промышленных объектов.

Логическим продолжением вектора, направленного на укрепления российского государственного суверенитета, является решение задач усиления регионального суверенитета в сфере областного сельского хозяйства, промышленного комплекса. Перспективу укрепления суверенитета в IT-области закладывает проект нового Нижегородского IT-кампуса. Новую перспективу укрепления суверенитета в области транспортного машиностроения предопределяет проект строительства российско-белорусского трамвайного завода.

Конечно, требуют постоянного внимания также и действующие инфраструктурные объекты области с более рутинными задачами, такими как вопросы обеспечения устойчивого электроснабжения населённых пунктов области, адаптация реформы системы общественного транспорта Нижнего Новгорода к запросам пассажиров. Об этом напомнил и 2022 год.

Позитивный промышленный потенциал Нижегородской области хорошо "засветился" на Петербургском международном экономическом форума, прошедшем 15-18 июня 2022 года. По словам губернатора Г. Никитина, системное улучшение инвестклимата региона требовало от него личной вовлеченности. Успехи региональной команды развития были отмечены в выступлениях президента РФ Владимир Путина и первого заместителя председателя правительства РФ А. Белоусова. Новые горизонты экономического роста в регионе стали возможны на основе роста взаимного доверия федеральных и региональных политических элит, федеральных и региональных институтов развития.

Конкретный пример - подписанное с ВТБ и ДОМ.РФ соглашение о запуске программы льготной ипотеки, которое на форе перспективы снижения федеральной ставки по льготной ипотеке до 7%, позволит региону дать возможность участвовать в программе большему количеству нижегородцев. Социальные приоритеты деятельности правительства Нижегородской области остаются неизменными: социальная поддержка в регионе, как отметил в своём отчёте губернатор Глеба Никитин, выросла с 18 млрд руб. до 32 млрд руб.; область занимает первое место в России по применению социального контракта (действует в общей сложности 130 тысяч контрактов), заработная плата в области за последние пять лет выроста на 40 %.

В 2022 г. единый день голосования в Нижегородской области касался лишь отдельных муниципальных образований. Тем не менее, в структуре подготовки и организации выборов был реализован комплекс мероприятий, обеспечивавший на уровне региона новую федеральную тенденцию "импортозамещения" в системе наблюдения за ходом голосования. В частности, с участием Общественной палаты Нижегородской области успешно была организована процедура наблюдения Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), которая показала высокую техническую готовность к защите площадки местных выборов от атак со стороны центров дезинформации, в той или иной форме подотчётным сетевым агентам влияния недружественных государств Запада. В целом можно заключить, что испытания 2022 года Нижегородская область пережила без каких-либо травм и потрясений, более того, удалось продолжить формирование потенциала для последующего устойчивого социально-экономического развития.



Муниципальная тема – Реформа муниципального управления в Нижегородской области

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ННГУ им.Н.И. Лобачевского, к.и.н. Александр Сорокин отмечает, что год назад, в ноябре 2021 г. были внесены изменения в Федеральный Закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". В результате были упрощены правовые конструкции (отказ от мозаичности административных структур, когда каждое муниципальное образование, входящее в состав другого такого образования, имело своего главу и представительный орган), введен единый срок полномочий для должностных лиц, определены единые принципы формирования органов муниципальной власти, уточнены требования к должностным лицам и введены нормы, повышающие их ответственность (в частности, дисциплинарная ответственность перед главой региона, вплоть до отправки в отставку за систематическое невыполнение показателей эффективности).

На территории Нижегородской области во исполнение данных нововведений в мае 2022 г. законодательным порядком был осуществлен окончательный

переход на одноуровневую систему городских и муниципальных округов.



Примечателен и новый формат взаимодействия с муниципалитетами, начавший свою работу в регионе в этом году. 74 представителя органов муниципальной власти вошли в состав Регионального совета, в состав президиума которого входят также губернатор, председатель Законодательного cобрания, сопредседатель регионального штаба ОНФ и иные должностные лица. В Совете создано восемь профильных комиссий, каждая из которых возглавляется главой местного самоуправления. Направления работы комиссий являются ключевыми в социально-экономическом развитии региона, а сам формат взаимодействия региональной и муниципальной властей наиболее полно отражает законодательный курс на построение единого пространства публичной власти.

В середине декабря была проведена стратегическая сессия Регионального совета по таким ключевым направлениям, как здравоохранение, образование, молодежная политика, общественный транспорт, развитие сельских территорий, промышленное производство, ЖКХ, туризм, обращение с твердыми бытовыми отходами. В сессии приняли также участие депутат Государственной Думы Роман Любарский, представители региональных органов власти, эксперты. Отметим, что ряд принятых решений (в частности, формирование нового туристского кластера, новые подходы к благоустройству многоквартирных домов, предложения по вопросам кадровой политики), очевидно, лягут в основу обновлений, которые будут внесены в Стратегию развития Нижегородской области до 2035 года.

Также добавим, что это отнюдь не первый успешный проект по развитию качества муниципального управления в регионе. С 2021 года на территории области реализовывается проект "Эффективный муниципалитет". Сущность заявленных в нем задач сводится к распространению бережливых технологий (т.е. устранение всех видов потерь, вовлечение в процесс оптимизации каждого сотрудника, максимальная ориентация на потребителя), стандартизации работы (за счет формирования операционных рамок-алгоритмов) и организации рабочего пространства (повышение безопасности и удобства работы, мотивации сотрудников).

Нельзя не констатировать, что именно тесное взаимодействие региона и муниципалитетов обеспечивают эффективность социально-экономического развития области. Реализация такого взаимодействия наиболее успешна в условиях существования четко определенного правового поля (а это и было обеспечено изменением в 2021 году законодательства о принципах местного самоуправления), рабочих институтов, в том числе межведомственных и консультативных (и Региональный совет является в этом смысле важной площадкой), совместной деятельности над ключевыми проектами (и здесь актуально обновление Стратегии развития региона, которая во многом должна определять горизонт планирования всех местных властей).