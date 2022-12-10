Платные парковки в Нижнем Новгороде станут бесплатными на период новогодних праздников Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Платные парковки в Нижнем Новгороде станут бесплатными на период новогодних праздников. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, штрафы на парковках, работающих в полноценном режиме, не будут взиматься с 20:00 30 декабря до 08:00 9 января.

Ранее сообщалось, что еще 12 парковочных зон в Нижнем Новгороде перейдут на полноценный режим работы с 9 января 2023 года.

Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится в опытную эксплуатацию сеть платного парковочного пространства. Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.

В 2022 году нижегородцы заплатили более 2 млн рублей штрафов за неоплаченную парковку.