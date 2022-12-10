Электробусно-троллейбусная сеть появится в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
Нижний Новгород стал "Молодёжной столицей России"
Лауреаты премии "Лучшие в спорте - 2022" в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
30 декабря 2022 17:01  [38] Платные парковки в Нижнем Новгороде станут бесплатными на период новогодних праздников
30 декабря 2022 16:52  [48] Коммунальные и дорожные службы Нижнего Новгорода в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме
30 декабря 2022 16:43  [106] Движение трамваев №6 и №7 в Сормовском районе возобновлено на участке до станции "Варя"
30 декабря 2022 16:37  [65] Почти 500 уголовных дел возбудили в Нижегородской области за подделку водительских прав
30 декабря 2022 16:28  [83] Андрей Гнеушев посетил семьи мобилизованных нижегородцев
30 декабря 2022 16:22  [77] Давид Мелик-Гусейнов опроверг задержку капремонтов в школах Нижегородской области
30 декабря 2022 16:05  [85] Зачёты по курсу военной подготовки введут в российских вузах
30 декабря 2022 15:44  [99] Нижегородский водоканал переходит на усиленный режим работы в новогодние праздники
30 декабря 2022 15:37  [103] Депутаты Госдумы поздравляют с наступающим Новым годом ветеранов Нижегородской области
30 декабря 2022 15:19  [116] Молодежный клуб появится при Межконфессиональном консультативном совете Нижнего Новгорода
Общество

Платные парковки в Нижнем Новгороде станут бесплатными на период новогодних праздников

30 декабря 2022 17:01  [38] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Платные парковки в Нижнем Новгороде станут бесплатными на период новогодних праздников. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, штрафы на парковках, работающих в полноценном режиме, не будут взиматься с 20:00 30 декабря до 08:00 9 января.

Ранее сообщалось, что еще 12 парковочных зон в Нижнем Новгороде перейдут на полноценный режим работы с 9 января 2023 года.

Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится в опытную эксплуатацию сеть платного парковочного пространства. Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.

В 2022 году нижегородцы заплатили более 2 млн рублей штрафов за неоплаченную парковку.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Парковки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Грипп заразен
Вакансии
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph