Сырье для пищевой промышленности

Сырье является краеугольным камнем конечного пищевого продукта. Поэтому очень важно, чтобы эти ингредиенты соответствовали требованиям к качеству, а также нормативным стандартам безопасности пищевых продуктов, чтобы гарантировать, что поставляют своим клиентам высококачественные конечные продукты. Компания https://anaxgroup.de/ru является надежным партнером, который предлагает сырье для различных отраслей промышленности.
Чтобы решить, какие ингредиенты нужно использовать и у какого поставщика их получить, нужно учитывать следующие факторы, как часть передовой практики обеспечения качества пищевых продуктов при поиске сырья.
Выбор сырья
Чтобы начать процесс выбора сырья, нужно найти как можно больше информации о предполагаемом ингредиенте, например, о том:
Спецификации сырья
После того, как определились с различным сырьем и поставщиком, нужно определить список спецификаций сырья, по которым необходимо проверять каждую поступающую партию. Например, эти спецификации должны включать:
В дополнение к обязательному визуальному осмотру входящего сырья нужно запрашивать сертификат подлинности (сертификат анализа) для каждой поставки, которая несет в себе высокую безопасность пищевых продуктов или риск качества, чтобы убедиться, что поставщик последовательно поставляет сырье, соответствующее требованиям к качеству и безопасности.
Сертификат подлинности предоставляет отчет поставщика о характеристиках поступающей партии. Эти регулярные проверки поставщиков и доставки позволяют управлять своими поставщиками, информируя их о несоответствующей поставке до того, как это сырье низкого качества поступит на ваше предприятие.
*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.*На правах рекламы.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+