Сырье для пищевой промышленности

Сырье является краеугольным камнем конечного пищевого продукта. Поэтому очень важно, чтобы эти ингредиенты соответствовали требованиям к качеству, а также нормативным стандартам безопасности пищевых продуктов, чтобы гарантировать, что поставляют своим клиентам высококачественные конечные продукты. Компания https://anaxgroup.de/ru является надежным партнером, который предлагает сырье для различных отраслей промышленности.

Чтобы решить, какие ингредиенты нужно использовать и у какого поставщика их получить, нужно учитывать следующие факторы, как часть передовой практики обеспечения качества пищевых продуктов при поиске сырья.

Выбор сырья

Чтобы начать процесс выбора сырья, нужно найти как можно больше информации о предполагаемом ингредиенте, например, о том:

подвергался ли он заболеваниям пищевого происхождения, был ли он отозван в прошлом или сообщалось, что он связан с патогенами. Нужно оценить потенциальные биологические, химические и физические опасности (HACCP/HARPC), связанные с сырьем;

биологические опасности в виде патогенов, таких как сальмонелла или листерия;

химическая опасность в виде уровней сульфита или тяжелых металлов.

физические опасности в виде посторонних материалов, таких как стекло, металл или твердый пластик;

нужно ли устанавливать новые процессы, такие как дополнительные этапы очистки, или программы, такие как управление аллергенами, чтобы соответствовать стандартам безопасности пищевых продуктов?

Спецификации сырья

После того, как определились с различным сырьем и поставщиком, нужно определить список спецификаций сырья, по которым необходимо проверять каждую поступающую партию. Например, эти спецификации должны включать:

Происхождение и способ производства.

Информация об обращении с продуктом, такая как срок годности и условия хранения.

Состав материала, включая информацию о питании.

Все аспекты безопасности пищевых продуктов, такие как аллергены.

В дополнение к обязательному визуальному осмотру входящего сырья нужно запрашивать сертификат подлинности (сертификат анализа) для каждой поставки, которая несет в себе высокую безопасность пищевых продуктов или риск качества, чтобы убедиться, что поставщик последовательно поставляет сырье, соответствующее требованиям к качеству и безопасности.

Сертификат подлинности предоставляет отчет поставщика о характеристиках поступающей партии. Эти регулярные проверки поставщиков и доставки позволяют управлять своими поставщиками, информируя их о несоответствующей поставке до того, как это сырье низкого качества поступит на ваше предприятие.

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