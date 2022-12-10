Аренда оборудования в компании "Спец-Техникс"

Грейфер – специальное навесное оборудование на спецтехнику, которое позволяет проводить разные строительные и другие работы. У нас в компании "Спец-Техникс" вы можете арендовать подобное оборудование разных видов.

Аренда экскаватора с грейфером у нас будет приемлемой по стоимости. Есть специальные предложения, когда за аренду от 1 месяца мы возвращаем 10% цены.

С помощью подобной техники вы сможете сделать:

рытье котлованов и траншей;

погрузку сыпучих материалов;

очистку водоемов;

и многое другое.

Предлагаем воспользоваться нашей услугой частные лица, и различные компании. У нас выгодные условия сотрудничества, высокое качество техники.

Особенности услуги

Не всегда есть возможность иметь в своем штате автопарк, подходящий для решения разных задач. Например, невыгодно содержать экскаватор. Он может понадобиться лишь для разовых работ. Но если эта техника будет куплена для компании, придется оплачивать её простой, регулярно проводить техобслуживание.

Гораздо привлекательнее и выгоднее арендовать спецтехнику на время. У нас в "Спец-Техникс" большой выбор самых разных машин, подходящих для любых нужд.

В нашей компании можно арендовать: самосвалы, колесные экскаваторы, манипуляторы, краны, автовышки, бульдозеры, тракторы, автобетоносмесители и многое другое. Посмотреть весь каталог можно на сайте spec-technix.ru.

У нас по-настоящему выгодно арендовать экскаватор с грейфером и другую технику. Преимущества следующие:

доступные цены;

разные виды грейферов и другой техники;

заявку можно оставить онлайн через сайт;

поможем вам подобрать наиболее подходящую технику.

Мы доставим спецтехнику куда необходимо. Доставка бесплатная, происходит в назначенный день и нужное вам время.

Еще у нас очень широкий круг услуг. Вы можете заказать: уборку снега во дворах, вывоз строительного мусора, аренду техники с гидромолотом.

Наша компания имеет значительный опыт работы. У нас вы можете заказать то, что вам необходимо для решения любых задач.

Почему мы

Аренда строительной и дорожной техники в нашей компании – это правильное и разумное решение.

Весь наш автопарк состоит из современных и мощных автомобилей. Есть большое количество разновидностей спецтехники. Вы сможете подобрать для себя то, что необходимо.

Вам не придется терпеть убытки из-за простаивания и ремонта техники. Просто зайдите на наш сайт spec-technix.ru и сделайте заказ!

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