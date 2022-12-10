Как выбрать садовый измельчитель?

Дачные и огородные работы – процесс непростой. И дело не только в физическом труде. Сад захламляется картофельной ботвой, сухими ветками и прочим природным мусором. Вывезти такое "добро" дорого, поэтому многие дачники и огородники прибегают к помощи огня.
Однако и этот метод не лишен недостатков. Согласно требованиям МЧС, сжигать ветки и прочий мусор можно либо в глубокой яме (от 30 см), либо в металлической бочке. Не стоит забывать, что разводить открытый огонь можно на расстоянии от 100 метров от леса и 50 метров от построек. При этом нужны огнетушитель, забота о противопожарной полосе и уборка сухостей. На стандартном участке СНТ соблюсти требования почти невозможно. Что делать? Покупать измельчитель.
Садовый измельчитель (https://positronica.ru/catalog/sadovye-izmelchitely/) – устройство узкоспециализированное. Оно способно переработать любое растительное сырье – обработанную древесину, палки, плоды, срубленные и срезанные ветки кустарников и деревьев, щепки. С помощью простого оборудования можно:
При выборе измельчителя следует обратить внимание на ряд параметров:
Шредеры бывают:
Выделяют две основные группы:
От режущего механизма зависят функциональность и назначение измельчителя. Важно, чтобы в него не попадали твердые посторонние предметы. Среди основных разновидностей механизм:
Его размер и форма должны соответствовать диаметру веток. Бывают измельчители с отверстием в форме клевера: предназначено для удобной загрузки ветвистой древесины.
От него зависит время бесперебойной работы оборудования: чем он вместительнее, тем реже нужно выгружать щепу. Чаще контейнеры изготавливают из ударопрочного пластика. Гораздо удобнее модели из прозрачного пластика: просто следить за степенью и скоростью заполнения.
Маломощные измельчители функционируют без контейнера. На такое садовое оборудование крепится мешок, чтобы мульча не терялась на грядках. Но у таких мешков есть большой недостаток – они не плотные, поэтому при работе на высокой скорости из-за острых щепок могут порваться.
Есть и еще более простые измельчители, не только без контейнера, но и без мешка. Они скидывают мульчу сразу на землю. Чтобы мусор не разбрасывался далеко, на такие шредеры устанавливают кожухи-ограничители.
Некоторые огородники выбрасывают получившуюся щепу, но большинство все-таки использует отходы в полезных целях. В этом случае дачники обращают внимание на размер щепы. Мелкую щепу используют для утепления и удобрения грядок, а крупной посыпают садовые дорожки.
Возможность изменить направление вращения вала позволяет освободить намотавшийся стебель или застрявшую ветку, а также защищает двигатель от перегрузки. На ножевых измельчителях такой функции нет, но она и не нужна: лезвия можно очистить и вручную.
Большинство шредеров весит не меньше 20 кг, а колеса с рукояткой упростят их транспортировку. Можно переносить оборудование самостоятельно, но для этого нужна немалая сила.
Важно также, чтобы колеса не были слишком узкими: такой измельчитель быстро увязнет в почве. Лучше, если обод будет широким. Значение имеет и материал корпуса: металлические шредеры долговечнее, но пластиковые – легче в транспортировке.
Перед покупкой садового оборудования, помните:
Садовый измельчитель станет надежным помощником как для начинающего дачника, так и для опытных огородников. Учитывая важные параметры устройства, можно подобрать шредер для любого участка независимо от бюджета.
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