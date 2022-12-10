Как выбрать садовый измельчитель?

Дачные и огородные работы – процесс непростой. И дело не только в физическом труде. Сад захламляется картофельной ботвой, сухими ветками и прочим природным мусором. Вывезти такое "добро" дорого, поэтому многие дачники и огородники прибегают к помощи огня.

Однако и этот метод не лишен недостатков. Согласно требованиям МЧС, сжигать ветки и прочий мусор можно либо в глубокой яме (от 30 см), либо в металлической бочке. Не стоит забывать, что разводить открытый огонь можно на расстоянии от 100 метров от леса и 50 метров от построек. При этом нужны огнетушитель, забота о противопожарной полосе и уборка сухостей. На стандартном участке СНТ соблюсти требования почти невозможно. Что делать? Покупать измельчитель.

Садовый измельчитель (https://positronica.ru/catalog/sadovye-izmelchitely/) – устройство узкоспециализированное. Оно способно переработать любое растительное сырье – обработанную древесину, палки, плоды, срубленные и срезанные ветки кустарников и деревьев, щепки. С помощью простого оборудования можно:

сэкономить деньги, которые ушли бы на покупку перегноя и вывоз мусора;

сохранить чистоту на участке;

получить качественное удобрение – подойдет для компостной ямы или мульчирования.

При выборе измельчителя следует обратить внимание на ряд параметров:

Класс

Шредеры бывают:

Бытовые. Они подходят для обработки небольших участков и не предназначены для измельчения толстых побегов. Такие измельчители справляются с ветками диаметром в 30 мм: чаще это пластиковые чипперы с режущим механизмом. Из недостатков – отсутствие дополнительных функций, из плюсов – доступная цена. Бытовые шредеры подойдут не для интенсивного использования, а для стандартного огорода и сада: измельчение прутьев крыжовника, малины, смородины, прошлогодней ботвы.

Полупрофессиональные. Измельчитель для обработки веток диаметром 40 мм. Такое устройство подходит для обработки среднего участка: справляется с сырыми побегами, засохшей ботвой, травой.

Профессиональные. Мощный измельчитель для перерубания веток диаметром 60 мм. Он не только справляется с интенсивными нагрузками, но и разрубает в щепки даже сухие сучья. Из плюсов – много дополнительных функций для быстрой и безопасной работы (зависит от модели, некоторые шредеры справляются с пнями), износоустойчивость. Профессиональные измельчители подходят для благоустройства скверов и парков.

Тип двигателя

Выделяют две основные группы:

Бензиновые – дорогие и шумные, но производительные измельчители. Такие шредеры справляются с измельчением веток диаметром 80 мм, рассчитаны на долгие рабочие циклы. С устройством работают сотрудники коммунальных служб, фермерских и лесопарковых хозяйств, промышленных предприятий.

Электрические – функциональность измельчителя зависит от мощности. Чипперы мощностью до 1500 Вт предназначены для обработки свежей древесины – до 25 мм. Шредеры мощностью в 3000 Вт справятся с ветками диаметром 40 мм.

Режущий механизм

От режущего механизма зависят функциональность и назначение измельчителя. Важно, чтобы в него не попадали твердые посторонние предметы. Среди основных разновидностей механизм:

винтовой. По устройству чиппер похож на мясорубку. После обработки материал имеет пожеванный вид: могут проскочить не до конца прорубленные стебли и ветки;

ножевой. За измельчение отвечают стальные ножи из твердых сплавов. Стандартные измельчители подходят для обработки лозы, стеблей кустарников, овощей, побегов, травы. В ассортименте можно найти и мощные шредеры с ножевым режущим механизмом для работы с пнями;

фрезерный. Это барабан с твердосплавными ножами для перемалывания сучьев и сухих веток в мелкие щепки;

струнный. Механизм функционирует за счет лески, поэтому подходит только для обработки ботвы, листьев, травы;

турбинный. Измельчитель для работы со свежесрезанной и сухой древесиной. Похож на фрезерный шредер, но вместо зубцов имеет лопатки-ножи.

Загрузочный лоток

Его размер и форма должны соответствовать диаметру веток. Бывают измельчители с отверстием в форме клевера: предназначено для удобной загрузки ветвистой древесины.

Контейнер

От него зависит время бесперебойной работы оборудования: чем он вместительнее, тем реже нужно выгружать щепу. Чаще контейнеры изготавливают из ударопрочного пластика. Гораздо удобнее модели из прозрачного пластика: просто следить за степенью и скоростью заполнения.

Маломощные измельчители функционируют без контейнера. На такое садовое оборудование крепится мешок, чтобы мульча не терялась на грядках. Но у таких мешков есть большой недостаток – они не плотные, поэтому при работе на высокой скорости из-за острых щепок могут порваться.

Есть и еще более простые измельчители, не только без контейнера, но и без мешка. Они скидывают мульчу сразу на землю. Чтобы мусор не разбрасывался далеко, на такие шредеры устанавливают кожухи-ограничители.

Регулировка размера щепы

Некоторые огородники выбрасывают получившуюся щепу, но большинство все-таки использует отходы в полезных целях. В этом случае дачники обращают внимание на размер щепы. Мелкую щепу используют для утепления и удобрения грядок, а крупной посыпают садовые дорожки.

Реверс

Возможность изменить направление вращения вала позволяет освободить намотавшийся стебель или застрявшую ветку, а также защищает двигатель от перегрузки. На ножевых измельчителях такой функции нет, но она и не нужна: лезвия можно очистить и вручную.

Рукоятка и колеса

Большинство шредеров весит не меньше 20 кг, а колеса с рукояткой упростят их транспортировку. Можно переносить оборудование самостоятельно, но для этого нужна немалая сила.

Важно также, чтобы колеса не были слишком узкими: такой измельчитель быстро увязнет в почве. Лучше, если обод будет широким. Значение имеет и материал корпуса: металлические шредеры долговечнее, но пластиковые – легче в транспортировке.

Рекомендации к покупке

Перед покупкой садового оборудования, помните:

мощный измельчитель гораздо производительнее, но и дороже. Поэтому следует заранее оценить объем работ: может быть нет смысла в покупке слишком мощного устройства;

что растет на участке, что нужно отправить в компостную яму. Исходя из этой информации следует приобрести измельчитель, который справится с переработкой древесины определенного диаметра;

где будете хранить садовое оборудование. Мощные и тяжелые устройства обычно занимают много места, на стандартном участке его может не найтись;

дополнительные функции – это здорово, но так ли они нужны, чтобы переплачивать серьезную сумму? Это могут быть автоподача материала, шумоподавление, блокировка двигателя от случайного запуска, регулировка скорости вращения механизма. Благодаря дополнительным функциям работа станет безопаснее, быстрее и комфортнее.

Садовый измельчитель станет надежным помощником как для начинающего дачника, так и для опытных огородников. Учитывая важные параметры устройства, можно подобрать шредер для любого участка независимо от бюджета.

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