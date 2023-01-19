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Как сдавать квартиру посуточно, и где лучше подать объявление об аренде

22 января 2023 15:10  [114]

Важно понимать, где разместить объявление о сдаче квартиры посуточно, так как не всем клиентам нужны объекты в аренду на долгий срок. Кто-то хочет отпраздновать день рождения, кто-то решил остановиться в городе на денек-другой. Поэтому посуточная сдача квартир пользуется большим спросом. Заработать на этом можно минимум в два раза больше, если все сделать правильно. Совместно с экспертами "Гурава.ру" мы разобрались, как сдавать жилье посуточно.

Вопросы закона

Согласно законодательству, сдавать можно любую недвижимость аренды, практически без ограничений. Главное – платить налоги или не вызывать недовольство соседей. Апартаменты, хоть и являются нежилым объектом, также можно сдавать. Главное не перепутать – если жилье, то договор найма, если коммерция или апартаменты – договор аренды.

Вы можете сдавать даже чужую квартиру. Главное, чтобы собственник был согласен. Для этого подписывается договор субаренды. Схема здесь простая: владелец подписывает долгосрочный договор с арендатором, а тому позволяется сдавать недвижимость посуточно.

Некоторые моменты краткосрочной аренды отображены в постановлении «О внесении изменений в Правила пользования жилыми помещениями». Здесь указано ограничение по сдаче квартир. Так, согласно постановлению, запрещено использовать жилую недвижимость (квартиры), чтобы предоставлять гостиничные услуги.

С 2019 года запрещается организация хостелов в квартире. Для этого можно использовать исключительно нежилое помещение с определенными требованиями. Стоит учитывать, что допустима посуточная аренда гражданам, которые зарегистрировались по месту пребывания. Если этого сделано не было, то могут квалифицировать аренду как средство размещения, что приравнивается к гостиничным услугам.

Три способа сдачи квартиру посуточно

Вы можете делать это самостоятельно, через риелтора или доверительное управление. В первом случае, разбираться также во всем придется самому. Это отнимает время и нервы. Риелторы смогут лишь найти арендаторов и договориться. Однако остальные вопросы останутся на владельце.

Доверительное управление – более простой и удобный способ. После заключения договора все заботы берет на себя управляющий. Однако стоить это будет в районе 20% от выручки.

Договор – обязательная гарантия

Большинство арендаторов предпочитают не заключать договора, чтобы не платить налоги. Однако это и высокие риски. Особенно, когда дело касается краткосрочной аренды. Ведь это накладывает на арендатора определенные обязательства и ответственность.

Заключается он в двух экземплярах. Регистрация на него не требуется. Можно использовать типовой договор с указанием характеристик квартиры, срока и времени заезда-выезда.

Оплата за аренду может быть полной или 50/50%. Если при аренде предусматривается залог, он указывается в договоре. Предоплата повышает шансы, что квартира останется целой.

Чтобы с налоговой не возникло проблем, стоит оформить самозанятого. Налоговая ставка составит всего 4% и избавит от ответственности за уклонение от налогов. Обычному физ. лицу нужно платить 13%, а индивидуальным предпринимателям – 6%. За уклонение – штраф в размере 20% от суммы долга. Если докажут о преднамеренном уклонении, то он вырастет до 40%. Прибавьте к этому выплату самого долга и сумма будет внушительной.

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