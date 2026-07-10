Закрытие «Горький fest — 2026» в Нижнем Новгороде: фото с красной дорожки Культура и отдых

Юбилейный фестиваль нового российского кино «Горький fest» (18+) завершился в Нижнем Новгороде. Смотр проходил с 3 по 10 июля, а финальным событием стала торжественная церемония закрытия в Театре драмы имени М. Горького.

Вечер начался с красной дорожки. Первыми на нее вышли президент фестиваля, народный артист РФ Михаил Пореченков, и генеральный продюсер, режиссер Оксана Михеева вместе со своими детьми.

Среди гостей церемонии были супруги Олег Гаас и Маргарита Аброськина, режиссер Владимир Хотиненко с женой, Ника Здорик, Кузьма Сапрыкин, Анна Уколова, еще одна супружеская пара Мила Ершова и Святослав Рогожан, а также Дарья Мельникова, Григорий Калинин и Алена Долголенко.

Главную награду юбилейного фестиваля жюри присудило документальному фильму «Тихие смыслы» (16+) режиссеров Александры Андроновой и Антона Белоусова.

Как прошла церемония закрытия X «Горький fest» — смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Александр Воложанин