Про когнитивно-поведенческую терапию

Некоторые негативные установки не осознаются человеком и мешают жить благополучно. Решить проблему возможно с помощью когнитивно-поведенческой терапии. В соответствии с данным методом ключом к понимают и решению психологических проблем является сознание клиента. Когнитивно поведенческая терапия применяется как одно из направлений работы психотерапевтами онлайн-сервиса Zigmund.Online. В рамках удаленных сессий с квалифицированным психологом можно проработать ряд вопросов, связанных с изменением своего поведения, нормализацией коммуникационных процессов с окружающими и улучшением самооценки.

Суть направления

Когнитивно-поведенческая психотерапия работает с сознанием и позволяет стать свободным от стереотипов и ложных убеждений. Именно из-за них мы имеем склонность вести себя в соответствии с шаблоном, который на деле оказывается не всегда уместным. В рамках данного подхода становится возможной коррекция неосознаваемых умозаключений клиента. То, что мы воспринимаем как истину, может на самом деле значительно искажать реальность. Негативные мысли и установки могут становиться источниками болезненных эмоций, депрессии, тревожного состояния.

Как проходит терапия

Метод когнитивно-поведенческой терапии основывается на работе клиента и психотерапевта. Вместе они решают, насколько привычные паттерны мышления помогают или мешают в жизни. Залогом успеха станет активное участие клиента, который должен не только принимать участие в сеансах, но и выполнять домашние задания.

Сначала в ходе терапии специалист фокусируется на запросах клиента и его симптомах, а впоследствии сосредотачивает внимание на глубинных убеждениях, эпизодах из детских лет, которые оказали влияние на формирование негативных установок. Огромную роль играет обратная связь, благодаря которой психолог проверяет отношение клиента к происходящему на сеансах и обсуждает с ним допущенные ошибки.

Важно выяснить, в каких условиях возникает проблема и каким образом она себя проявляет. Особенный интерес представляют «автоматические мысли», которые оказывают влияние на переживания, поведения клиента. Наметить направление, по которому предстоит работать, помогает план задач. С его помощью клиент более наглядно представляет, что и когда нужно будет сделать. Благодаря посещению сеансов когнитивно-поведенческой терапии человек учится вести себя менее категорично и видеть разные стороны ситуации.

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