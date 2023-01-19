Олег Лавричев удостоен звания "Почетный авиастроитель"

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев удостоен почетного звания "Почетный авиастроитель".

Олег Лавричев приказом Минпромторга России удостоен почетного звания "Почетный авиастроитель" как руководитель Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина. Нагрудный знак и удостоверение на днях мне вручил генеральный директор АО "АПЗ" Андрей Капустин.

Как сообщил спикер Думы Нижнего Новгорода в своем telegram-канале, для него большая честь "получить признание в профессиональной отрасли, которой посвятил 15 лет жизни".

"За плечами – большая работа по минимизации издержек производства, повышению конкурентоспособности и созданию принципиально новой продукции, впереди – новые сложные и интересные производственные задачи", - добавил Олег Лавричев, отметив, что гордится достижениями завода. "Сейчас АО "АПЗ" — завод с мировым именем в авиационной отрасли, одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Это стимул и дальше работать с полной самоотдачей, чувствуя поддержку и крепкое плечо коллег!", - сказал он в заключение.