Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошёл в пятёрку самых влиятельных руководителей регионов России по итогам января 2026 года. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, опубликованного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
Рейтинг АПЭК составляется на основе закрытого экспертного опроса. В нём участвуют 23 специалиста, включая политологов, политтехнологов, журналистов и медиаэкспертов. Эксперты оценивают уровень влияния губернаторов на федеральной и региональной повестке, а также их политическую устойчивость и эффективность.
В свежем исследовании Никитин занял пятую строчку, поднявшись на одну позицию по сравнению с декабрем. Его влияние эксперты оценили как "очень сильное", присвоив средний балл 7,54.
Впереди главы Нижегородской области в рейтинге расположились мэр Москвы Сергей Собянин (1-е место), президент Татарстана Рустам Минниханов (2), глава Чечни Рамзан Кадыров (3) и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (4).
Ранее сообщалось, что Никитин занял 7-е место в рейтинге глав регионов России по упоминаемости в Telegram за 2025 год.
