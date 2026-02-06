Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России Политика

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошёл в пятёрку самых влиятельных руководителей регионов России по итогам января 2026 года. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, опубликованного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Рейтинг АПЭК составляется на основе закрытого экспертного опроса. В нём участвуют 23 специалиста, включая политологов, политтехнологов, журналистов и медиаэкспертов. Эксперты оценивают уровень влияния губернаторов на федеральной и региональной повестке, а также их политическую устойчивость и эффективность.

В свежем исследовании Никитин занял пятую строчку, поднявшись на одну позицию по сравнению с декабрем. Его влияние эксперты оценили как "очень сильное", присвоив средний балл 7,54.

Впереди главы Нижегородской области в рейтинге расположились мэр Москвы Сергей Собянин (1-е место), президент Татарстана Рустам Минниханов (2), глава Чечни Рамзан Кадыров (3) и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (4).

Ранее сообщалось, что Никитин занял 7-е место в рейтинге глав регионов России по упоминаемости в Telegram за 2025 год.