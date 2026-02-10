Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Общество

Две школы-долгостроя в Нижегородской области планируют открыть 1 сентября

10 февраля 2026 17:01 Общество
Две школы-долгостроя в Нижегородской области планируют открыть 1 сентября

Фото: Максим Герасимов

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Минстрой Нижегородской области в декабре 2025 года выдал разрешения на ввод в эксплуатацию двух школ на 1100 мест: имени Молева в Дзержинске и на улице Космической в Нижнем Новгороде. В Корпорации развития Нижегородской области сообщили НИА "Нижний Новгород", что открыть обе школы для учеников планируется 1 сентября 2026 года.

"На данный момент в обеих школах основные общестроительные работы завершены, сейчас ведется поставка и монтаж мебели и технического оборудования для образовательного процесса, также осуществляется тестирование оборудования. Кроме того, идет подготовка к процедуре лицензирования объектов", — отметили в КРНО.

Школа имени Молева в Дзержинске рассчитана на 1100 учеников и имеет общую площадь 23 860 кв. метров. В здании предусмотрены 44 учебных класса, один большой и два малых спортивных зала, актовый зал, столовая, медпункт и библиотека. На территории обустроены физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны, площадки для игр и тихого отдыха. Также обеспечен доступ для маломобильных групп населения. Рядом со школой расположен бассейн с двумя ваннами — для плавания и обучения плаванию. Здания школы и бассейна соединены теплым переходом.

Школа на улице Космической в Автозаводском районе Нижнего Новгорода также рассчитана на 1100 мест и имеет площадь 20 068 кв. метров. В ней есть учебные и специализированные классы, спортивные залы, актовый зал, столовая, медпункт и библиотека. Прилегающая территория включает физкультурно-спортивную зону, площадки для игр и спокойного отдыха, а также полностью адаптирована для маломобильных граждан.

Напомним, обе школы строились по концессионному соглашению с дочерними структурами Корпорации развития региона. Генподрядчиком выступала новосибирская компания ООО "АМТ-Групп". Изначально объекты планировали сдать в 2024 году, однако сроки переносились по разным причинам. В июле 2025-го контракт с прежним подрядчиком расторгли из-за срыва сроков, после чего КРНО взяла завершение строительства на себя. 

Ранее стало известно, что проект строительства нового учебного корпуса школы №118 в Нижнем Новгороде получил одобрение на финансирование. Также сообщалось, что выдано разрешение на строительство нового корпуса нижегородской школы №103 в Верхних Печерах. 

Корпорация развития Строительство Школы
