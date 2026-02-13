Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж Спорт

14 февраля в Новинках состоялся большой спортивный праздник – 44-я Всероссийская массовая гонка "Лыжня России – 2026".

Программа соревнований включала корпоративный забег, детский забег, семейный забег, забег почетных гостей на 2 026 метров, а также традиционный массовый старт на 5 км и 10 км.

В Нижнем Новгороде мероприятие проводится при поддержке облправительства, ЦУРС, мэрии и региональной Федерации лыжных гонок.

Автор фото: Александр Воложанин