Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж

14 февраля в Новинках состоялся большой спортивный праздник – 44-я Всероссийская массовая гонка "Лыжня России – 2026".
Программа соревнований включала корпоративный забег, детский забег, семейный забег, забег почетных гостей на 2 026 метров, а также традиционный массовый старт на 5 км и 10 км.
В Нижнем Новгороде мероприятие проводится при поддержке облправительства, ЦУРС, мэрии и региональной Федерации лыжных гонок.
Автор фото: Александр Воложанин
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+