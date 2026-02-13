Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Главные новости
13 февраля 2026 20:41Патрушев посетил первый в Нижегородской области экопромышленный парк
13 февраля 2026 15:35Нижегородский СК возбудил уголовное дело после падения наледи на детей
13 февраля 2026 15:23Экспертиза поддержала включение Трехсвятского квартала в реестр ОКН
13 февраля 2026 12:47Завод Volkswagen перезапустят в Нижнем Новгороде: что там будут производить
13 февраля 2026 08:25Нижегородцам объяснили, почему в общественном транспорте холодно
Последние новости
14 февраля 2026 16:59Нижегородских кадетов сводили в обновленный музей УФСБ
14 февраля 2026 15:00Новый состав Общественной палаты утвержден в Нижнем Новгороде
14 февраля 2026 14:32Ученик полоснул одноклассника ножом по лицу в частной нижегородской школе
14 февраля 2026 14:13Водитель потерял сознание за рулем и погиб в Нижегородской области
14 февраля 2026 13:30Снежная лавина повредила несколько авто в центре Нижнего Новгорода
Спорт

Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж

14 февраля 2026 16:35 Спорт

14 февраля в Новинках состоялся большой спортивный праздник – 44-я Всероссийская массовая гонка "Лыжня России – 2026".

Программа соревнований включала корпоративный забег, детский забег, семейный забег, забег почетных гостей на 2 026 метров, а также традиционный массовый старт на 5 км и 10 км.

В Нижнем Новгороде мероприятие проводится при поддержке облправительства, ЦУРС, мэрии и региональной Федерации лыжных гонок. 

Автор фото: Александр Воложанин

Лыжня России 2026
Лыжня России 2026
Теги:
Лыжный спорт Новинки Фотографии
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
