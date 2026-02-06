Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года

06 февраля 2026 07:07 Общество
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года

Фото: Кира Мишина

Начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ФБГУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева рассказала, чего ждать от лета 2026 года и связано ли оно с февральскими морозами.

По словам синоптика, климатические изменения уже дают о себе знать. Лето за последние десятилетия заметно увеличилось по продолжительности. Если в 1970-х годах климатическое лето длилось менее 80 календарных дней и определялось периодом со среднесуточной температурой выше 15 градусов, то нынешняя ситуация выглядит иначе.

"Сейчас лето в Нижнем Новгороде начинается 28 мая, а заканчивается 1 сентября. Лето длится почти 100 дней. Конечно, за этот промежуток обязательно будут 30-градусные плюсовые температуры, и нижегородцы смогут и покупаться, и загореть в наших широтах", - отметила Мокеева в эфире радио "Комсомольская правда Нижний Новгород".

Ранее сообщалось, что мэр предупредил нижегородцев о снегопадах в предстоящие выходные.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Лето Погода Прогноз
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
