Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года

Начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ФБГУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева рассказала, чего ждать от лета 2026 года и связано ли оно с февральскими морозами.
По словам синоптика, климатические изменения уже дают о себе знать. Лето за последние десятилетия заметно увеличилось по продолжительности. Если в 1970-х годах климатическое лето длилось менее 80 календарных дней и определялось периодом со среднесуточной температурой выше 15 градусов, то нынешняя ситуация выглядит иначе.
"Сейчас лето в Нижнем Новгороде начинается 28 мая, а заканчивается 1 сентября. Лето длится почти 100 дней. Конечно, за этот промежуток обязательно будут 30-градусные плюсовые температуры, и нижегородцы смогут и покупаться, и загореть в наших широтах", - отметила Мокеева в эфире радио "Комсомольская правда Нижний Новгород".
Ранее сообщалось, что мэр предупредил нижегородцев о снегопадах в предстоящие выходные.
