Около 5 тысяч консультаций провели специалисты "Поездов здоровья" за первый месяц 2023 года Общество

Фото: пресс-служба правительства

Нижегородские "Поезда здоровья" возобновили свою работу в 2023 году с 16 января. За это время специалисты успели провести уже 4 855 консультаций для жителей региона. Об этом сообщили в облправительстве.

Так, за две недели мобильно-диагностические комплексы посетили Балахнинский, Вадский, Вачский, Володарский, Воротынский, Дальнеконстантиновский, Краснобаковский, Лысковский, Сосновский и Уренский округа.

Так, на сегодняшний день уже 2 485 человек прошли комплексный медосмотр, из них 1 899 человек были направлены на дообследование, а 208 человек – на госпитализацию.

На этой неделе медики работают в населённых пунктах Вознесенского, Перевозского, Спасского и Тоншаевского районов, а также в г.о.г. Бор.

"Каждый будний день наши "Поезда здоровья" согласно расписанию отправляются в тот или иной населённый пункт. На обследования приходят не только местные жители, мы также организуем специальные рейсы для доставки пациентов из соседних деревень и сёл, помогаем маломобильным гражданам. В комплексах ведут прием кардиологи, эндокринологи, офтальмологи, онкологи, хирурги и многие другие специалисты. Такая работа очень важна, она позволяет сделать медицинскую помощь доступнее", – прокомментировал глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Он отметил также, что регулярные медосмотры помогают своевременно выявить заболевания и оперативно начать необходимое лечение.

Напомним, в 2022 году специалисты мобильных лечебно-диагностических комплексов "Поезда здоровья" побывали в 712 населённых пунктах Нижегородской области. Всего с апреля по декабрь медосмотр прошли 42 614 человек. По итогам консультаций 30 347 пациентов "поликлиник на колёсах" направлено на дополнительное обследование, 2 171 – на госпитализацию.

Напомним, мобильные лечебно-диагностические"Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней.

"Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.

Также в "Поездах здоровья" обследования прошли мобилизованные нижегородцы, пребывающие в военных частях в Костромской области, в Мулине и Клинцах, а также под Санкт-Петербургом.