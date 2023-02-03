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Бесплатное скачивание музыки: актуальные проблемы и решения

07 февраля 2023 11:07  [53]

Ученые многих стран мира уже давно доказали, что музыка оказывает благотворное влияние на здоровье человека. Правда, в немалой степени это связно и с качеством прослушиваемой музыки. Чем выше и солиднее музыкальный вкус, тем сильнее влияние музыки на структуру сознания.

В то же время, наибольшее впечатление, а значит, и благотворное воздействие, на сознание человека оказывают те музыкальные композиции, которых он раньше никогда не слышал, либо те, что имеет сильную эмоциональную привязку в памяти. Однако слушать новую музыку в современном обществе становится все сложнее.

О проблемах авторского права

Авторское право – это та область права, которая защищает интеллектуальную и творческую собственность. В России и мире она развивается бурными темпами, чему способствует экспонентное развитие технической базы онлайн-сферы. Если раньше бороться с нарушениями авторских прав в интернете было просто невозможно, то теперь – вполне реально.

На основных музыкальных порталах за прослушание музыки необходимо платить. Однако что делать, когда денег в бюджете нет? К счастью, на просторах рунета все еще есть ресурсы, которые готовы предоставить бесплатный доступ к своим музыкальным библиотекам. Одним из них является портал mp3zen.net, специализирующийся на предоставлении доступа к новейшим музыкальным композициям со всего мира.

О сервисе

MP3zen – это стандартный сервис для просушивания музыки. Дата его основания точно неизвестно, однако сайт существует уже несколько лет и за прошедший период своей истории смог наработать себе солидную базу посетителей. Портал не берет с посетителей платы за прослушивание музыки – он зарабатывает другими способами, в частности, на показе рекламы. Всю представленную в каталогах музыку можно бесплатно скачать на своё устройство.

Функционал и оформление

Оформлением сайта выполнено в приятных голубых тонах. Это сделано не случайно – голубой цвет благотворно сказывается на нервной системе, что было подтверждено клинически во время многочисленных исследований. Недаром в больницах стены обычно зелёные или голубые.

Функционал сайта прост – в центральной части главной страницы расположена основная библиотека, в которой представлены вперемешку все имеющиеся на портале треки. В левой части расположены тематические вкладки, самые востребованные на текущий момент. Так, по состоянию на 1 февраля 2023 года, там находится вкладка "Музыка из Аватара-2", что вызвано актуальным успехом американской картины в прокате. С другой стороны, есть и неизменные вкладки, например, "Новая музыка". Также присутствует деление по исполнителям.

В верхней части экрана расположена строка поиска. Она проста, к ней не подключены технологии машинного обучения. Иными словами, она не исправляет ошибки человека и ищет только конкретные совпадения.

Описание плеера

На сайте есть примитивный плеер. Его функционал хотя и прост, но дает все необходимые инструменты для прослушивания. Можно переключать треки, останавливать и перематывать их. Ускорять или замедлять воспроизведение уже нельзя.

Зато каждую песню можно скачать себе на компьютер и использовать по своему усмотрению без всяких ограничений.

Контакты

Известен лишь один контракт администрации сайта (адрес электронной почты) – admin@mp3zen.net.

Что же в итоге?

Mp3zen – это неплохой сервис для скачивания музыки. Среди его преимуществ можно отметить следующие положения.

  1. Есть возможность скачивания музыки.
  2. В каталогах представлены актуальные новинки 2023 года.
  3. Поддерживается поиск по исполнителям и названиям песен.
  4. Служба поддержки отвечает на запросы пользователей.

Реклама. Сахибов Умиджон. mp3zen.net

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