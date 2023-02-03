Что влияет на здоровье печени?

Печень обезвреживает яды и токсины, снижает избыточное содержание в крови гормонов, витаминов и иных биологически активных веществ, что вырабатывает организм. Кроме того, печень участвует в углеводном и энергетическом обмене, сохраняет в себе жирорастворимые витамины, а также служит хранилищем для большого объема крови.
Поэтому очень важно, чтобы печень чувствовала себя здоровой и эффективно выполняла свои функции. Чтобы больше узнать о здоровье печени, перейдите сюда. В этой же статье мы кратко расскажем о правилах питания, которые снизят нагрузку на печень и позволят ей работать с наименьшим напряжением.
Если возникли проблемы с работой печени, прежде всего, следует пересмотреть рацион питания, чтобы максимально снизить нагрузку на этот орган. Необходимо ограничить или даже полностью исключить:
При нарушениях работы печени врачи рекомендуют снизить количество соли в пище. Большое количество соли разрушает клетки печени, особенно, если они и так ослаблены. Также пищевая соль угнетает образование новых гепатоцитов – основных клеток печени.
Здоровье печени складывается из многих факторов. Это и правильное питание, и здоровый образ жизни, и отсутствие вредных привычек. Самое главное следует понимать, что опасные факторы обладают кумулятивным эффектом. Они постепенно накапливаются, чтобы внезапно проявиться острой или хронической болезнью.
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