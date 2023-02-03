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Что влияет на здоровье печени?

07 февраля 2023 11:25  [39]

Печень обезвреживает яды и токсины, снижает избыточное содержание в крови гормонов, витаминов и иных биологически активных веществ, что вырабатывает организм. Кроме того, печень участвует в углеводном и энергетическом обмене, сохраняет в себе жирорастворимые витамины, а также служит хранилищем для большого объема крови.

Поэтому очень важно, чтобы печень чувствовала себя здоровой и эффективно выполняла свои функции. Чтобы больше узнать о здоровье печени, перейдите сюда. В этой же статье мы кратко расскажем о правилах питания, которые снизят нагрузку на печень и позволят ей работать с наименьшим напряжением.

Какие блюда осложняют жизнь печени?

Если возникли проблемы с работой печени, прежде всего, следует пересмотреть рацион питания, чтобы максимально снизить нагрузку на этот орган. Необходимо ограничить или даже полностью исключить:

  • Жирные блюда. В них содержится большое количество жирных кислот, избыток которых утилизирует печень. Эти жирные кислоты будут накапливаться в печени, что приведет к вырождению ее ткани.
  • Сладости. Печень участвует в углеводородном обмене. Частично длинные углеводороды разрушаются с выделением энергии, частично превращаются в жирные кислоты, которые, опять же, будут откладываться в тканях печени.
  • Острые приправы, в состав которых входит капсаицин. В печени этот алкалоид разрушается желчью. Ее избыток приводит к образованию камней в желчевыводящих каналах.
  • Кислые фрукты. Фруктовые кислоты в большом количестве нарушают работу желчного пузыря и вызывают застой желчи в желчовыводящих каналах.
  • Спортивное питание, пищевые добавки и БАДы. В них в большом количестве содержатся консерваторы, эмульгаторы, стабилизаторы, для разрушения которых требуется большое количество энергии. Некоторые вещества печень в принципе разрушить не сможет, и они постепенно выводятся из организма вместе с мочой. Но пока они не вывелись, вещества будут «складироваться» в печени, нарушая ее нормальную работу.

При нарушениях работы печени врачи рекомендуют снизить количество соли в пище. Большое количество соли разрушает клетки печени, особенно, если они и так ослаблены. Также пищевая соль угнетает образование новых гепатоцитов – основных клеток печени.

Здоровье печени складывается из многих факторов. Это и правильное питание, и здоровый образ жизни, и отсутствие вредных привычек. Самое главное следует понимать, что опасные факторы обладают кумулятивным эффектом. Они постепенно накапливаются, чтобы внезапно проявиться острой или хронической болезнью.

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