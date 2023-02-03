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Общество

Три новые остановки автобусов появятся в Нижнем Новгороде с 16 февраля

13 февраля 2023 11:58  [121] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Три новые остановки общественного транспорта будут введены в эксплуатацию в Нижнем Новгороде с 16 февраля. Об этом сообщили в "Центре развития транспортных систем" Нижегородской области.

По данным ведомства, с этого дня остановка "Школа №144" начнет действовать для автобусных маршрутов А-9, А-58, Т-87.

Остановка "ЖК "Октава" будет введена для трамваев №3, №21, автобусных маршрутов А-20, А-64, а остановка "Завод 70-летия Победы" - для автобусного маршрута А-92, троллейбуса №5.

Ранее сообщалось, что три новые остановки общественного транспорта появятся в Нижнем Новгороде в феврале.

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Теги:
Транспорт
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