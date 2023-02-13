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Выгул собак на территории детских площадок планируется запретить в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, по итогам прямого эфира, посвященного животным, было принято решение внести изменения с законодательство и выделить субсидии на содержание приютов для собак.
Так, предлагается запретить "самовыгул" животных. В случае нарушения хозяину будет выписан штраф. Под запрет попадет и выгул собак на территории больниц, школ, детских садов, детских и спортивных площадок.
Кроме того, будет рассмотрен вопрос о необходимости ношения намордников для собак крупных пород и проработан вопрос большей доступности чипирования животных, их стерилизации.
Перед внесением изменений в законодательство пройдут встречи с кинологами, ветеринарами и общественниками. Продолжится и льготная программа по стерилизации домашних животных нижегородцев социально-незащищённых категорий населения.
Ранее сообщалось, что почти 330 бездомных собак отловили в Нижнем Новгороде в 2022 году.
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