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Общество

Выгул собак на территории детских площадок планируется запретить в Нижнем Новгороде

17 февраля 2023 18:36  [236] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Выгул собак на территории детских площадок планируется запретить в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, по итогам прямого эфира, посвященного животным, было принято решение внести изменения с законодательство и выделить субсидии на содержание приютов для собак.

Так, предлагается запретить "самовыгул" животных. В случае нарушения хозяину будет выписан штраф. Под запрет попадет и выгул собак на территории больниц, школ, детских садов, детских и спортивных площадок.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о необходимости ношения намордников для собак крупных пород и проработан вопрос большей доступности чипирования животных, их стерилизации.

Перед внесением изменений в законодательство пройдут встречи с кинологами, ветеринарами и общественниками. Продолжится и льготная программа по стерилизации домашних животных нижегородцев социально-незащищённых категорий населения.

Ранее сообщалось, что почти 330 бездомных собак отловили в Нижнем Новгороде в 2022 году.

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Теги:
Животные
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