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Общество

Электричество частично отключат в четырёх районах Нижнего Новгорода 27 февраля

27 февраля 2023 09:24  [98] Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 27 февраля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе точечные отключения будут происходить в течение дня. Так, с 6:00 до 14:00 света не будет на улице Большой Печерской в домах № 45, 45Б, 57Б, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 55/9, 57/10, а также на улице Фрунзе, 12.

С 9:00 до 12:00 электричество отключат на ул. Октябрьской, 9, 9а, 11; набережной Гребного канала, 6, 7.

С 11:00 до 14:00 обесточены будут дома в Слободе Печеры под номерами 77, 79, 85, 110, 112А, 114, 150А.

С 13:00 до 17:00 света не будет на улице Грузинской, в домах № 2, 3а, 4, 6, 9, 9в, 9г, 11, 12а.

В Канавинском районе отключения запланированы по адресам: ул. Анатолия Григорьева, 8; ул. Вольская, 4; ул. Июльских Дней ул; 6, 8 - света не будет с 9:00 до 16:00.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 отключения произойдут по адресам: ул. Аэродромная, 23а,27а; Московское шоссе, 104, 108, 110.

В Ленинском районе с 9:00 до 15:00 электричества не будет на Комсомольской пл., 6; пр. Ленина, 12, 12а, 16а.

В Сормовском районе свет частично отключат на улице Никиты Рыбакова в домах № 9, 10, 11, 19. работы на сетях будут проводиться с 9:00 до 17:00.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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