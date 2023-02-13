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Происшествия

Замдиректора школы №84 в Нижнем Новгороде приговорена к условному сроку за гибель мальчика от удара током

28 февраля 2023 18:01  [60] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Замдиректора школы №84 в Нижнем Новгороде приговорена к условному сроку за гибель мальчика от удара током. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области

Напомним, что трагедия произошла 11 августа 2021 года на улице Баренца у школы №84. Согласно информации, 9-летний мальчик встал на металлический пандус и, оступившись, коснулся лицом и рукой металлорукава для кабеля, снабжающего током камеру наблюдения. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия до прибытия врачей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 293 ч. 2 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человеку)

Следствие установило, что ответственность за происшествие несет замдиректора школы, отвечавшая за административно-хозяйственную работу. Ее обвинили в ненадлежащем обеспечении безопасной системой обеспечения электроэнергией здания школы.

Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно и штраф в размере 1 млн рублей. 

Кроме того, продолжается рассмотрение уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении директора подрядной организации, выполнявшей строительные работы.

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Теги:
Следственное управление Суд Школы
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