Армирование и бетонирование цоколя завершаются на стройплощадке ледовой арены в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Армирование и бетонирование цоколя завершаются на стройплощадке ледовой арены в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Согласно информации, на данный момент уже смонтировано 760 тонн колонн и балок. Еще 1000 тонн уже поставлено на стройплощадку.

Также идет устройство перекрытий, монтаж профнастила и армирование в цокольной части и на уровне первого этажа.

В строительстве задействовано около 480 человек и 23 единицы техники. Работы идут в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило почти 3 млрд рублей на строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде.

Напомним, работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года. Арена будет вмещать 12,5 тысяч болельщиков.

В ноябре было завершено обустройство свайного поля, а в феврале на стройплощадке завершилась заливка фундаментной плиты.