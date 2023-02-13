Снижение числа безбилетников отмечается в общественном транспорте Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Снижение числа безбилетников отмечается в общественном транспорте Нижнего Новгорода. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Алена Чернышова.

Согласно информации, в феврале было несколько дней, когда контрольно-ревизионная служба Центра развития транспортных систем не выявила ни одного пассажира без билета.

Наименьшее число безбилетников наблюдается на маршруте А-90. В ЦРТС это связывают с улучшением соблюдения расписания, постоянной работой контролеров и валидаторов.

Ранее сообщалось, что объем оплаты проезда наличными в общественном транспорте Нижнего Новгорода сократился на 1,3%.

Также напомним, что бескондукторную систему планируется ввести в общественном транспорте Нижнего Новгорода.