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Снижение числа безбилетников отмечается в общественном транспорте Нижнего Новгорода. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Алена Чернышова.
Согласно информации, в феврале было несколько дней, когда контрольно-ревизионная служба Центра развития транспортных систем не выявила ни одного пассажира без билета.
Наименьшее число безбилетников наблюдается на маршруте А-90. В ЦРТС это связывают с улучшением соблюдения расписания, постоянной работой контролеров и валидаторов.
Ранее сообщалось, что объем оплаты проезда наличными в общественном транспорте Нижнего Новгорода сократился на 1,3%.
Также напомним, что бескондукторную систему планируется ввести в общественном транспорте Нижнего Новгорода.
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