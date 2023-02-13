Юрий Шалабаев поручил нижегородским дорожным службам усилить работу перед прогнозируемыми заморозками Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил дорожным службам усилить работу перед прогнозируемыми вечерними заморозками. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По словам главы города, дорожный накат сейчас возникает в местах скопления машин, у светофоров.

Юрий Шалабаев отметил, что сегодня ночью температура воздуха опустится до -10, что вместе с большим количеством снега приводит к образованию наката. В связи с этим на улицы города выпущена муниципальная техника.

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Андрей Житников, с начало зимы было вывезено около 1,2 млн кубометров снега. Сейчас дорожные службы формируют валы, а снег будет вывозиться уже ночью.

Ранее сообщалось, что более тысячи рабочих и 640 единиц техники вывели на улицы Нижнего Новгорода для борьбы со снегопадом.