Юрий Шалабаев поручил нижегородским дорожным службам усилить работу перед прогнозируемыми заморозками

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил дорожным службам усилить работу перед прогнозируемыми вечерними заморозками. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
По словам главы города, дорожный накат сейчас возникает в местах скопления машин, у светофоров.
Юрий Шалабаев отметил, что сегодня ночью температура воздуха опустится до -10, что вместе с большим количеством снега приводит к образованию наката. В связи с этим на улицы города выпущена муниципальная техника.
Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Андрей Житников, с начало зимы было вывезено около 1,2 млн кубометров снега. Сейчас дорожные службы формируют валы, а снег будет вывозиться уже ночью.
Ранее сообщалось, что более тысячи рабочих и 640 единиц техники вывели на улицы Нижнего Новгорода для борьбы со снегопадом.
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