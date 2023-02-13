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Общество

Более тысячи рабочих и 640 единиц техники вывели на улицы Нижнего Новгорода для борьбы со снегопадом

10 марта 2023 12:36  [31] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более тысячи рабочих и 640 единиц техники вывели на улицы Нижнего Новгорода для борьбы со снегопадом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, главам районов и руководителям дорожных предприятий было поручено увеличить количество снегоуборочной техники и обеспечить качественное проведение работ.

Основный акцент в уборке снега делается на основных магистралях, пешеходных тротуарах, дворах и общественных пространствах. Также дороги обрабатываются противогололедными материалами, ведется откачка талой воды.

Всего за минувшие сутки в Нижнем Новгорода в две смены было задействовано 640 единиц снегоуборочной техники и 1005 дорожных рабочих. 

Ранее сообщалось, что более тысячи нарушений качества уборки снега выявили во дворах Нижегородской области с начала зимы.

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Теги:
Городское хозяйство Снег
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