Более тысячи рабочих и 640 единиц техники вывели на улицы Нижнего Новгорода для борьбы со снегопадом Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более тысячи рабочих и 640 единиц техники вывели на улицы Нижнего Новгорода для борьбы со снегопадом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, главам районов и руководителям дорожных предприятий было поручено увеличить количество снегоуборочной техники и обеспечить качественное проведение работ.

Основный акцент в уборке снега делается на основных магистралях, пешеходных тротуарах, дворах и общественных пространствах. Также дороги обрабатываются противогололедными материалами, ведется откачка талой воды.

Всего за минувшие сутки в Нижнем Новгорода в две смены было задействовано 640 единиц снегоуборочной техники и 1005 дорожных рабочих.

Ранее сообщалось, что более тысячи нарушений качества уборки снега выявили во дворах Нижегородской области с начала зимы.