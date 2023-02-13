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Более тысячи рабочих и 640 единиц техники вывели на улицы Нижнего Новгорода для борьбы со снегопадом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Согласно информации, главам районов и руководителям дорожных предприятий было поручено увеличить количество снегоуборочной техники и обеспечить качественное проведение работ.
Основный акцент в уборке снега делается на основных магистралях, пешеходных тротуарах, дворах и общественных пространствах. Также дороги обрабатываются противогололедными материалами, ведется откачка талой воды.
Всего за минувшие сутки в Нижнем Новгорода в две смены было задействовано 640 единиц снегоуборочной техники и 1005 дорожных рабочих.
Ранее сообщалось, что более тысячи нарушений качества уборки снега выявили во дворах Нижегородской области с начала зимы.
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